Ce probleme pot apărea dacă lăsăm autovehiculele în soare timp îndelungat

Dacă lăsăm mașinile pentru o perioadă îndelungată în soare, acest lucru poate dăuna. Într-o mașină lasată în soare pentru o oră, temperatura din interior poate ajunge la 60 de grade.

- Publicitate -

Ar fi indicat să parcăm mașinile la umbră, pentru a le proteja, însă dacă acest lucru nu este posibil, experții recomandă folosirea parasolarelor.

De la ștergătoare până la motor, multe dintre piese pot suferi daune din cauza soarelui.

„Este ora 11:30, iar în mașină, cu aerul condiționat pornit ne arată 31 de grade. O să lăsăm mașina parcată în soare timp de o oră și vom vedea cât ne arată termometrul. După o oră am revenit la mașină, vom măsura din nou temperatura din interior și să vedem cât ne arată termometrul. Deja este un aer irespirabil și ne arată 59 de grade, adică aproape dublu față de acum 1h când am lăsat autoturismul lăsat la soare. Este foarte cald, deja am transpirat în doar câteva secunde, iar în interior totul frige.”, a explicat jurnalistul Digi24, Magda Costache.

-Nu merge instalația, trebuie să ajung la service și merg cu geamul deschis. Pierde freon.

-Chiar acum vin de la service și nu am avut niște vești foarte bune. Am încărcat instalația de aer condiționat.

-Am verificat pneurile, să fie freonul ok și ne-am pregătit de concediu. Mergem în Grecia, Thassos.

- Publicitate -

-Ați fost la service să verificați presiunea, lichidul de frână? Da, astea se fac săptămânal.

În această perioadă service-urile devin aglomerate, datorită persoanelor care își verifică mașinile. Cei care se asigură că nu vor avea probleme plătesc între 50 și 100 de lei pentru o verificare.

„Foarte important este ca conducătorul auto să verifice presiunea, chiar dacă nu are drumuri de efectuat în afara orașului, să fie verificată la 3-4 săptămâni. Dacă nu știe ce presiune să efectueze autoturismului poate să verifice pe stâlpul mașinii, în dreptul șoferului sau la rezervor. Este foarte important ca și cantitatea de freon să fie cea necesară, pentru că pot apărea probleme tehnice. Poate ceda compresorul sau alte piese din instalația de climatizare.”, a transmis Cristian Răcan, directorul unui service.

- Publicitate -

Experții susțin că din cauza căldurii excesive bateria mașinii poate ceda, iar lichidul de frână poate scădea.

Citește și Recomandările centrului INFOTRAFIC cu privire la circulația pe timp de vară