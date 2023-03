Se scumpesc (din nou!) polițele RCA. Ajungem la tarife de parcă ne-am răscumpăra mașinile de la asiguratori

Piața asigurărilor obligatorii pentru autovehicule devine sufocantă, cu tarife aproape imposibil de dus pentru pentru cei mai tineri dintre șoferi și pentru cei cu motoare de capacitate peste 2000 cmc. O complicitate a statului cu societățile care activează în prezent pe piața asigurărilor pare să facă aproape insuportabile aceste polițe.

Sunt multe aspecte legale care nu au nicio logică, niciun fundament științific, normele fiind arbitrare. Spre exemplu, de ce un șofer tânăr ar fi mai periculos decât unul foarte în vârstă. Motivele pentru care cele două categorii greșesc la volan și produc accidente sunt diferite, dar rezultatele sunt similare.

Orientativ, pentru un autovehicul cu o capacitate între 1801 și 2000 cmc, un șofer de până în 30 de ani are tarif de referință 2505 lei pe an, iar unul de peste 60 de ani are 1392 de lei, adică aproape la jumătate. Așa se face că mulți șoferi tineri își înmatriculează mașinile pe numele părinților sau bunicilor, încheind polița RCA tot pe numele acestora. Oamenii se descurcă așa cum pot, nevoiți să recurgă la astfel de tertipuri pentru a achita sume ceva mai mici, în realitate departajarea dovedindu-se inutilă în caz de accident. Soluția decentă ar fi echilibrarea acestor tarife.

Cert este că ASF nu dă semne că ar fi interesată de o reglare corectă a pieței, așa cum nu a fost interesată nici de previzibilele prăbușiri ale unor asiguratori, de unde și suspiciunea că tocmai asta s-a dorit pentru ca tarifele polițelor să crească inacceptabil de mult, disproporționat în raport cu realitățile din țară.