Monica Macovei ar fi fost vinovată pentru rănirea gravă a unui motociclist

Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a provocat un accident rutier grav, soldat cu rănirea unui motociclist.

Accidentul s-a produs sâmbăta trecută, pe drumul național care leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai.

Potrivit unor surse din anchetă, citate de Antena 3, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că Monica Macovei ar fi intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit grav o motocicletă.

Victima a fost transportată la spitalul județean de urgență din Constanța, unde a fost operată, iar în prezent se află la terapie intensivă.

După accident, Monica Macovei a postat următorul mesaj pe Facebook:

”Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc.

Citește și Starea motociclistului accidentat de mașina condusă de Monica Macovei

Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație.

Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”