Lista primăriilor din Prahova care au primit finanțare PNRR înainte de Paște

Patru administrații locale din Prahova au beneficiat de noi decontări pentru proiecte aflate în derulare, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Suma totală alocată la Prahova este de aproape 4 milioane de lei.

Ce primării au primit bani

Pe lista unităților administrativ-teritoriale din Prahova care au primit fonduri se regăsesc comunele Berceni, Râfov și Drăgănești, precum și municipiul Câmpina.

Sumele au fost alocate pentru investiții aflate în diferite stadii de implementare. Potrivit MDLPAT la Prahova a fost decontată suma de de 3.944.732,01 lei. Cea mai mare sumă a fost direcționată către municipiul Câmpina.

Sumele decontate în Prahova

Potrivit datelor transmise de MDLPA, sumele alocate sunt următoarele:

Berceni – 36.342 lei (în total)

Râfov – 355.633,56 lei

Drăgănești – 148.020,73 lei

Câmpina – 3.404.735,72 lei

La nivel național, Ministerul Dezvoltării a decontat lucrări în valoare totală de 135.395.975,70 de lei pentru 128 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local, C15 – Educație și C5 – Valul renovării din cadrul PNRR.