Cum vor circula mijloacele de transport în Ploiești în minivacanța de Paște

Transportul public din Ploiești va funcționa după un program special în minivacanța de Paște. Frecvența mijloacelor de transport va fi redusă, iar graficele de circulație vor fi adaptate specificului zilelor de weekend.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești, care au precizat că modificările vor fi aplicate în intervalul 10–13 aprilie 2026, când numărul călătorilor este, de regulă, mai scăzut.

Astfel, vineri, 10 aprilie, mijloacele de transport în comun vor circula după un program similar unei zile de sâmbătă. Începând de sâmbătă și până luni, inclusiv, programul va fi cel corespunzător zilelor de duminică, ceea ce înseamnă un număr mai redus de mijloacele de transport pe trasee.

„Circulația mijloacelor de transport în comun se va desfășura conform unui program special. Vineri, 10 aprilie, programul va fi redus ca într-o zi de sâmbătă. Sâmbătă – luni (11 – 13 aprilie) se va respecta programul normal pentru zilele de duminică. Astfel, frecvența mijloacelor de transport va fi mai mică în aceste zile față de programul normal de transport din cursul săptămânii”, a precizat Nicolae Alexandri, directorul de exploatare TCE Ploiești.

Reprezentanții operatorului de transport au menționat că, până la acest moment, nu a fost luată o decizie privind suplimentarea curselor în noaptea de Înviere, când, în mod tradițional, există o cerere mai mare pentru deplasări către biserici.

Reamintim faptul că, zilele de 10 aprilie (Vinerea Mare) și luni, 13 aprilie (a doua zi de Paște) sunt declarate, oficial, zile libere nelucrătoare.