DJ 101 I din Prahova, plombat după ce o șoferiță și-a avariat mașina în gropi

Drumul Județean 101 I, pe tronsonul Sat Minier – Filipeștii de Târg, a fost plombat după ce o șoferiță și-a avariat mașina din cauza gropilor din carosabil. „Pe lângă plombări, după aprobarea bugetului vom face un program și pentru reparații”, a anunțat Emil Drăgănescu, administratorul public al județului.

Incidentul a avut loc în luna martie, când femeia a povestit că, încercând să evite o groapă, a intrat cu roata autoturismului într-una și mai mare.

După incident, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Consiliului Județean Prahova, instituția precizând în răspunsul dat că „materialul antiderapant împrăștiat pe drumurile județene ca urmare a condițiilor meteorologic, a contribuit la degradarea părții carosabile”.

„Lucrările de reparații și întreținere drumuri județene sunt în desfășurare, cuprinzând toate drumurile afectate”, a mai anunțat Consiliul Județean Prahova.

Contactat telefonic, administratorul public al județului, Emil Drăgănescu, a declarat pentru Observatorul Prahovean că pe DJ 101I au fost efectuate lucrări de plombare.

„Pe lângă plombări, după aprobarea bugetului vom face un program și pentru reparații. De aceea, în lipsa bugetului, deocamdată efectuăm, în regim propriu, plombări.

DJ 101 I a fost primul pe care s-a intervenit în acest sens”, a precizat Emil Drăgănescu, administratorul public al județului”, a anunțat Emil Drăgănescu, administratorul public al județului.