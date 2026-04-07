Fără nunți de Paște la Ploiești. Program special la Evidența Populației

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești anunță un program special de funcționare în perioada sărbătorilor pascale. În aceste zile, activitatea va fi restrânsă, iar anumite servicii nu vor fi disponibile.

- Publicitate -

Astfel, la Serviciul Stare Civilă se vor înregistra exclusiv decesele, în intervale limitate, iar oficierea căsătoriilor nu va avea loc în această perioadă.

Program la Serviciul Stare Civilă

Vineri, 10 aprilie 2026: 09:00 – 12:00 – doar înregistrarea deceselor;

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: 09:00 – 12:00 – doar înregistrarea deceselor;

Duminică, 12 aprilie 2026: închis;

Luni, 13 aprilie 2026: 09:00 – 12:00 – doar înregistrarea deceselor.

Program la Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor

Vineri, 10 aprilie 2026 – Luni, 13 aprilie 2026: închis.

Reprezentanții instituției reamintesc că zilele de 10 aprilie (Vinerea Mare) și 13 aprilie (a doua zi de Paște ortodox) sunt declarate oficial zile libere nelucrătoare, motiv pentru care programul este adaptat.