Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețelele de apă și canalizare

Primăria Ploiești a anunțat, luni, 6 aprilie, lista actualizată a străzilor pe care se desfășoară, în această săptămână, lucrări la rețelele de apă și canalizare, precum și intervenții pentru branșamente și racorduri. Lucrările vizează mai multe zone din oraș.
Lucrări de investiții la rețeaua de apă și branșamente
- Rețea de apă și branșamente – str. Charles Darwin;
- Rețea de apă și branșamente – str. Berești;
- Rețea de apă și branșamente – str. Dragoș Vodă;
- Rețea de apă și branșamente – Intrarea Brebenei, tronson Șoseaua Nordului – Școala Gimnazială „Grigore Moisil”.
Lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare
- Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
- Rețea de apă și branșamente – str. Cerbului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Prigoriei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Violetelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Canarului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Lăstunului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Paltinului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Trestioarei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Fluturilor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Mierlei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Energiei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Acvilei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Brândușelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Ferigii;
- Rețea de apă și branșamente – str. Răchitei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Ciocârliei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Gaterului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Delfinului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Plutelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Viilor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Cetinei;
- Rețea de apă și branșamente – Șoseaua Buftea – DN1A.
Execuție de racorduri de canalizare și branșamente la apă
- Execuție racorduri canalizare – str. Enăchiță Văcărescu;
- Execuție branșamente de apă – str. Brădetului;
- Execuție branșamente de apă – str. Smârdan.