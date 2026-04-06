- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețelele de apă și canalizare

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
lucrari Ploiești
Foto cu caracter ilustrativ

Primăria Ploiești a anunțat, luni, 6 aprilie, lista actualizată a străzilor pe care se desfășoară, în această săptămână, lucrări la rețelele de apă și canalizare, precum și intervenții pentru branșamente și racorduri. Lucrările vizează mai multe zone din oraș.

- Publicitate -

Din articol

Lucrări de investiții la rețeaua de apă și branșamente

  • Rețea de apă și branșamente – str. Charles Darwin;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Berești;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Dragoș Vodă;
  • Rețea de apă și branșamente – Intrarea Brebenei, tronson Șoseaua Nordului – Școala Gimnazială „Grigore Moisil”.

Lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare

  • Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Cerbului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Prigoriei;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Violetelor;

 

  • Rețea de apă și branșamente – str. Canarului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Lăstunului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Paltinului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Trestioarei;

 

- Publicitate -
  • Rețea de apă și branșamente – str. Fluturilor;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Mierlei;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Energiei;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Acvilei;

 

  • Rețea de apă și branșamente – str. Brândușelor;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Ferigii;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Răchitei;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Ciocârliei;

 

  • Rețea de apă și branșamente – str. Gaterului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Delfinului;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Plutelor;
  • Rețea de apă și branșamente – str. Viilor;

 

- Publicitate -
  • Rețea de apă și branșamente – str. Cetinei;
  • Rețea de apă și branșamente – Șoseaua Buftea – DN1A.

Execuție de racorduri de canalizare și branșamente la apă

  • Execuție racorduri canalizare – str. Enăchiță Văcărescu;
  • Execuție branșamente de apă – str. Brădetului;
  • Execuție branșamente de apă – str. Smârdan.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Roxana Tănase
Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -