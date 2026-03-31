Plan de reorganizare și restructurare, cu disponibilizări, la SC Hale și Piețe

SC Hale și Piețe Ploiești, societate aflată în subordinea Consiliului Local, intră într-un proces de reorganizare și restructurare. Planul de reorganizare al SC Hale și Piețe include inclusiv disponibilizări.

- Publicitate -

Aleșii locali au aprobat, luni, 30 martie, un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară la SC Hale și Piețe. Măsura vizează reducerea pierderilor, dar și eficientizarea activității.

Disponibilizări în grafic

La capitolul reducerea cheltuielilor de personal este propusă desființarea a 10 posturi de muncitor necalificat, din totalul de 135 de posturi de execuție existente în cadrul societății.

- Publicitate -

Măsura va fi aplicată prin externalizarea etapizată a serviciilor de curățenie, ceea ce va conduce la încetarea contractelor de muncă pentru 10 salariați.

Prin această măsură, potrivit documentelor transmise la Consiliul Local, SC Hale și Piețe Ploiești estimează o reducere a cheltuielilor de personal de aproximativ 408.000 de lei. Disponibilizările vor avea loc etapizat, nefiind anunțat, momentan, un termen limită până la care acestea să aibă loc.

Reduceri de cheltuieli de funcționare

Lista de măsuri aprobate include analizarea contractelor individuale de muncă ale angajaților care îndeplinesc condițiile de vârstă standard și stagiul de cotizare, precum și situația persoanelor care cumulează pensia cu salariul.

- Publicitate -

Totodată, pe lângă măsurile privind personalul, planul de reorganizare include și reducerea cheltuielilor de funcționare, respectiv a celor pentru materiale consumabile, papetărie, birotică și combustibil, dar și a consumului de energie electrică, energie termică și apă.

„După aprobarea planului de reorganizare, vom definitiva propunerea pentru noua organigramă și pentru bugetul pe 2026.

Totodată, vom cere sprijinul Consiliului Local și al domnului primar pentru majorarea capitalului, în vederea realizării unor investiții absolut necesare pentru societate”, a precizat Cristian Ganea, directorul SC Hale și Piețe din Ploiești.