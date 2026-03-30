Ședință la Consiliul Local Ploiești, 30 martie 2026

Tarife majorate pentru transportatori în terminalele din Ploiești

Autor: Roxana Tănase
Transportatorii care utilizează terminalele din Ploiești vor trebui să plătească, începând din  2026, tarife mai mari pentru utilizarea acestora.

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, luni, 30 martie, proiectul de hotărâre prin care tariful perceput de TCE pentru terminalele din Ploiești este de 2.800 lei/an/mijloc de transport, față de 1.200 lei/an/mijloc de transport, cât este în prezent.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în Consiliul Local Ploiești cu majoritate de voturi.

Consilierul local Valentin Marcu (PNL) a solicitat conducerii TCE ca după aprobarea acestor tarife să existe condiții decente în terminalele din Ploiești.

TCE Ploiești are în administrare Terminalul Nord – str. Găgeni nr. 94A și Terminalul Podul Înalt – str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283.

