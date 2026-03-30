Tarife majorate pentru transportatori în terminalele din Ploiești

Transportatorii care utilizează terminalele din Ploiești vor trebui să plătească, începând din 2026, tarife mai mari pentru utilizarea acestora.

- Publicitate -

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, luni, 30 martie, proiectul de hotărâre prin care tariful perceput de TCE pentru terminalele din Ploiești este de 2.800 lei/an/mijloc de transport, față de 1.200 lei/an/mijloc de transport, cât este în prezent.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în Consiliul Local Ploiești cu majoritate de voturi.

- Publicitate -

Consilierul local Valentin Marcu (PNL) a solicitat conducerii TCE ca după aprobarea acestor tarife să existe condiții decente în terminalele din Ploiești.

TCE Ploiești are în administrare Terminalul Nord – str. Găgeni nr. 94A și Terminalul Podul Înalt – str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283.