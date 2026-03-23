Restricții și sensuri modificate pe o stradă intens circulată din Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, luni, lucrări de resistematizare rutieră, menite să fluidizeze traficul pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Lupu și Gh. Gr. Cantacuzino. Măsura vizează oprirea interzisă și noi reguli de circulație pe strada Logofăt Tăutu din Ploiești, începând de marți, 24 martie.

Astfel, potrivit Primăriei Ploiești, începând de marți, 24 martie a.c., se vor executa lucrări pentru resistematizarea rutieră pe strada Logofăt Tăutu, după cum urmează:

pe strada Logofăt Tăutu, respectiv pe tronsonul cuprins între strada Vasile Lupu și strada Gh. Gr. Cantacuzino, se va circula în ambele sensuri, iar pentru fluidizarea traficului se va amplasa un indicator rutier cu semnificația „Oprirea interzisă” pe partea stângă a sensului de mers către strada Elena Doamna;

vor fi amplasate indicatoarele „Oprire” și „Obligatoriu la dreapta” la ieșirea de pe strada Logofăt Tăutu către strada Gh. Gr. Cantacuzino;

pe strada Logofăt Tăutu, la intersecția cu strada Vasile Lupu, se va monta indicatorul rutier „Accesul interzis” pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre strada Gh. Gr. Cantacuzino către strada Elena Doamna.

Primăria Ploiești a precizat că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație Waze.

”Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să utilizați aplicația Waze, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, a precizat Primăria Ploiești.