Lucrările au fost reluate la străpungerea Laboratorului. Polițeanu anunță rezilierea contractului în patru săptămâni

Primăria Ploiești a anunțat că lucrările la străpungerea străzii Laboratorului au fost reluate însă, totodată, dă un ultimatum firmei care le execută: „Dacă în 4 săptămâni nu vom putea circula pe strada Laboratorului, contractul va fi reziliat”, au transmis reprezentanții municipalității prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook.

- Publicitate -

Vă reamintim că autorizația de construire pentru acest drum a fost emisă pe 19 octombrie 2022, iar la finele lunii februarie 2023 au început lucrările. Acestea ar fi trebuit să dureze doar patru luni.

Citește și: Bătaie de joc pe Laboratorului, strada care a devenit rușinea Ploieștiului

- Publicitate -

„Pe strada Laboratorului s-au reluat lucrările. Este ultima șansă pe care o are constructorul. Dacă în 4 săptămâni nu finalizează sau nu se apropie neechivoc de finalizare, reziliem contractul”, a transmis și primarul Mihai Polițeanu.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere constructorului cu privire la stadiul lucrărilor, săptămâna trecută, însă reprezentanții firmei nu au răspuns până în prezent.

Anunțul cu privire la situația străpungerii Laboratorului a fost făcut miercuri după amiază, în contextul unei informări cu privire la lucrările desfășurate în această perioadă în Ploiești.

- Publicitate -

„În mai multe zone din oraș, șantierele sunt active și lucrurile încep să se vadă:

Pe strada Găgeni s-a turnat astăzi covor asfaltic nou, între Str. Văleni și Str. Depărățeanu. Este vorba despre continuarea lucrărilor realizate săptămâna trecută pe Văleni

În zona Pictor Rosenthal – Dorobanțu, lucrările de regenerare urbană sunt aproape finalizate. Este cu adevărat o transformare vizibilă, așa cum ne dorim în tot orașul

Pe strada Poștei, prinde contur un nou loc de joacă, realizat cu sprijinul Rompetrol.

La Parcul Modern, se lucrează zilnic. Astăzi au fost eliminați și ultimii doi stâlpi care blocau șantierul. Termenul estimat de finalizare este final de aprilie – început de mai

Pe strada Laboratorului, lucrările au fost reluate. Este o situație care a întârziat nepermis de mult, iar constructorul are acum ultima șansă să ducă șantierul la final. Dacă în 4 săptămâni nu vom putea circula pe strada Laboratorului, contractul va fi reziliat.

A fost reluat și programul de modernizare a iluminatului public

În prezent se lucrează pe strada Cameliei, urmând ca în perioada următoare să intervenim pe alte 31 de străzi din oraș

Știm că nu totul se schimbă peste noapte, dar direcția către progres este evidentă”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești în cadrul aceleiași postări.