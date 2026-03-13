Trafic restricționat parțial luni pe strada Găgeni din Ploiești. Încep lucrările de asfaltare

Primăria Ploiești a anunțat, vineri, că lucrările de frezare și asfaltare programate pe strada Găgeni vor avea loc luni, 16 martie, începând cu ora 08.00. Traficul rutier va fi restricționat parțial.

Potrivit municipalității, în cursul zilei de ieri au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Văleni. În aceste condiții, pe parcursul weekendului, circulația rutieră pe această stradă se va desfășura fără restricții.

„Luni, 16 martie a.c., pe strada Găgeni, pe sectorul dintre strada Văleni și intersecția cu strada Alexandru Depărățeanu, circulația rutieră va fi închisă parțial, fiind restricționată doar pe banda de mers spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Poliția Locală Ploiești va asigura dirijarea circulației autovehiculelor, în ambele sensuri de mers, pe banda mers care va rămâne deschisă circulației”, a precizat Primăria Ploiești.

Autoritățile locale reamintesc că modificările de circulație din oraș, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație Waze, unde pot fi consultate informații despre închideri de străzi, restricții temporare sau schimbări de sens.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, este recomandarea Primăriei Ploiești.