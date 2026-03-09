Prima primărie din Prahova care acordă compensații pentru majorarea impozitelor

Primăria Băicoi acordă compensații de până la 500 lei pentru plata impozitului pe casă, teren și autoturism, pentru persoane cu handicap și familii cu copii cu handicap.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

La ultima ședință a Consiliului Local Ploiești a fost aprobat proiectul inițiat de primarul Marius Constantin privind acordareaunui sprijin financiar unor categorii de persoane vulnerabile, afectate de majorarea impozitelor locale. Este vorba de persoanele cu handicap și familiile/persoanele care au în îngrijire copii cu handicap, cu domiciliul în orașul Băicoi.

Potrivit HCL nr. 17/2026, compensația se acordă în cuantum de până la 500 lei/beneficiar/imobil, dar nu mai mult decât valoarea impozitului datorat pentru anul 2026 aferent clădirii de domiciliu, terenului aferent și autoturismului aflate în proprietate pe raza orașului Băicoi. Sprijinul se acordă o singură dată pe an pentru fiecare beneficiar eligibil.

Primar: ”Este un ajutor pentru persoane vulnerabile”

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Marius Constantin a declarat că după ce plătesc impozitele majorate, beneficiarii vor depune o cerere și documentele doveditoare în baza cărora vor primi până la 500 de lei.

”Impozitele locale, chiar și după majorare, nu au un impact atât de mare în bugetul local așa cum se crede. Considerăm că persoanele vulnerabile au nevoie de acest ajutor” a declarat primarul orașului Băicoi.

Condiții de acordare

Pentru a primi compensația, solicitantul trebuie îndeplinite următoarele condiții:

să aibă domiciliul în Băicoi;

să fie proprietar al imobilului utilizat ca domiciliu și al terenului aferent și/sau al autoturismului pentru care solicită compensația;

în cazul coproprietății, sprijinul se acordă doar pentru cota-parte prevăzută în documentele de proprietate;

să fi achitat integral impozitul aferent anului 2026;

să figureze în evidențele actualizate ale DGASPC Prahova;

să nu fi fost decăzut din dreptul de a beneficia de prestații sociale, conform legii.

Documente necesare

Cererea (Anexa 1) se depune la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Băicoi, însoțită de:

BI/CI/CE (beneficiar și persoana aflată în întreținere, după caz);

certificat de naștere copil (după caz);

certificat de încadrare în grad de handicap, valabil pe tot anul 2026;

dovada achitării impozitului 2026 (locuință/teren/autoturism);

documente care atestă dreptul de proprietate sau coproprietate (extras CF, certificat de înmatriculare, contracte, certificat de moștenitor etc.);

extras de cont (plata se face exclusiv prin virament bancar).

Termen-limită și plata ajutorului

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Băicoi, cererea se poate depune cel târziu până la 30.10.2026, indiferent de data la care a fost achitat impozitul. Stabilirea dreptului sau respingerea cererii se va face prin dispoziția primarului, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.

Plata sprijinului se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la stabilirea dreptului, după aprobarea bugetului local pe 2026.