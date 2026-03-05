- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Cresc tarifele pentru avizele Apa Nova la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
lucrari Ploiești

Tarifele pentru serviciile de avizare privind extinderea rețelei de apă și canalizare vor crește la Ploiești. Primăria a anunțat, ieri, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a lansat, ieri, în dezbatere publică, proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor practicate de societatea Apa Nova Ploiești pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Documentația poate fi consultată pe site-ul Primăriei Ploiești, www.ploiesti.ro, la secțiunea „Transparență decizională”.

- Publicitate -

Astfel, se propune indexarea tarifelor practicate de societatea Apa Nova Ploiești SRL pentru eliberarea avizelor, acestea reprezentând servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Tarife propuse pentru avize

Potrivit anexei la proiectul de hotărâre, sunt propuse următoarele tarife:

  • Aviz pentru extindere rețea apă sau canalizare – 155 lei fără TVA, față de 141 lei fără TVA
  • Aviz amplasament simplu – 155 lei fără TVA, față de 141 lei fără TVA
  • Aviz amplasament complex – 155 lei x N fără TVA, față de 141 lei x N fără TVA
  • Aviz pentru separație tehnică – 155 lei fără TVA, față de 141 lei fără TVA

 

  • Reactualizare aviz de racordare la rețeaua de apă și canalizare – 77 lei fără TVA, față de 70 lei fără TVA
  • Reactualizare aviz simplu – 77 lei fără TVA, față de 70 lei fără TVA
  • Reactualizare aviz complex – 77 lei x N fără TVA, față de 70 lei x N fără TVA

„Persoanele interesate pot formula sau trimite, în scris, propuneri, sugestii ori opinii (cu valoare de recomandare) cu privire la proiectul de act normativ menționat, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării proiectului pe site.

- Publicitate -

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, la Registratura Municipiului Ploiești sau la Registratura Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ori pot fi transmise pe adresele de e-mail: [email protected] și [email protected]”, a anunțat Primăria Ploiești.

tarife avize

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De ce scumpirea carburanților golește chiar și portofelul celor fără mașină

Corina Matei Corina Matei -
Miercuri, 4 martie 2026, prețul benzinei a sărit de...

Electrocasnice stricate după pene de curent? Furnizorii, protejați de ”fenomenele meteo”

Marius Nica Marius Nica -
După episoadele de avarii din rețeaua electrică, ultimul în...

Părinții au decis: Banchet cât o nuntă la un liceu din Ploiești. Aproape jumătate din elevi nu participă

Andra Ilie Andra Ilie -
2026 este anul care, se pare, va aduce o...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -