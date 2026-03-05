Primarul din Bălțești, trimis în judecată. Ce acuzații îi aduc procurorii

Primarul comunei prahovene, Ion Radu, a fost tirmis în jduecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte. Acesta este acuzat că ar fi plătit aproape 2,5 milioane lei din bugetul local către firme pe care le administra prin intermediul unor interpuși.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria din Vplenii de Munte, iar primul termen a fost stabilit pentru luna viitoare, potrivit Telegrama.

Primarul a fost inițial reținut și apoi pus sub control judiciar, fiind cercetat pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată şi instigare la delapidare în formă continuată.

În același dosar a mai fost reținut un administrator în drept al unei firme pentru complicitate la folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată, şi delapidare în formă continuată.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte de la data perchezițiilor:

„S-a reţinut că, în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Bălţeşti, Radu Ion a ordonanţat în perioada 19.01.2018-26.01.2024 un număr de 115 plăţi către SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL şi SC I. F. C. SRL în sumă totală de 2.498.972,41 lei, societăţi pe care acesta le administra în fapt. În perioada 27.03.2018-23.01.2024, Radu Ion l-a determinat pe D.A. (administrator în drept al SC R. F. SRL) să dispună efectuarea a 96 de plăţi din conturile SC R. F. SRL în valoare totală 237.356,54 lei, iar în perioada 17.09.2020- 26.01.2024 a determinat-o pe D.A. (administrator în drept al SC A. C. 2019 SRL) să dispună efectuarea a 73 de plăţi din conturile SC A. C. 2019 SRL în valoare totală de 714.410,4 lei în favoarea sa, a rudelor şi afinilor săi”, arată anchetatorii, potrivit sursei citate.

Potrivit unor surse judiciare, plățile suspecte au fost făcute în baza unor contracte de achiziţii publice pe construcţii şi servicii.