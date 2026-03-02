Primar pentru o oră la Ploiești: „Am venit să cer asfalt pe străzile din Râfov”. Ce termen a primit

Un ploieștean nemulțumit de starea străzilor din cartierul Râfov a ajuns, pentru o oră, primar al Ploieștiului. După numeroase petiții și ani de așteptare, Iulian Dima a fost invitat, pentru prima dată, la Primărie, unde edilul Mihai Polițeanu i-a propus, ca gest simbolic, să preia funcția de primar pentru o oră.

Luni, în jurul prânzului, Iulian Dima, șofer de profesie și tată a trei copii, a pășit în Primăria Ploiești cu un singur gând: să plece cu un termen clar pentru asfaltarea străzilor din Râfov.

Un cartier care a dus tot timpul dorul asfaltului, pentru că aici nu a ajuns niciodată. Bărbatul a povestit că este greu pentru copii să ajungă la grădiniță și la școală pe străzile pline de noroi.

Timp de oră, simbolic, a fost primar al Ploieștiului, și a vrut să afle când străzile din cartierul Râfov nu vor mai fi pline de noroi.

Discuții tehnice în biroul primarului

Discuțiile pe tema străzilor din cartierul Râfov au avut loc în biroul primarului Polițeanu. La fel ca la orice ședință tehnică, prezenți au fost și directorii de la Direcția Tehnic – Investiții, dar și de la Direcția Economică.

Discuția a fost extrem de aplicată: ce trebuie făcut, câți bani trebuie alocați, când pot fi alocate fondurile, care este procedura de demarare a lucrărilor…

„O alocare se face pe baza unei minime documentații, care spune cam cât ar costa. Până nu avem documentația, studiul de fezabilitate, atunci am ști cât va costa. Asta durează. E procedură de achiziție a studiului de fezabilitate sau proiect tehnic. În funcție de valoarea estimată, poate să fie atribuire directă, procedură simplificată, poate să fie licitație… Asta înseamnă niște luni bune. E perioada de evaluare, trebuie să fie evaluare, să se declare cine e câștigător… Poate să fie contestație”, a explicat Polițeanu.

Termen estimativ pentru asfaltare

Atent la detalii, ploieșteanul devenit primar pentru o oră a insistat că dorința lui este de a afla un termen estimativ, cu atât mai mult cu cât vrea să le transmită vecinilor, concret, ce a rezolvat.

„Anul acesta încercăm să finalizăm partea de documentație tehnică și, anul viitor, în funcție de alocația bugetară, demarăm execuția”, a fost răspunsul municipalității.

Cu promisiunea smulsă de la autorități, ploieșteanul s-a arătat mulțumit că, momentan, are o promisiune fermă din partea acestora.

„Ne chinuim de prea mulți ani fără asfalt pe străzi. Am venit să cer doar asfalt pe străzile din Râfov. La noi, la colțul străzii Izlazului, ne strângem săptămânal și discutăm aceeași problemă: când ne este asfaltată strada… Când vor scăpa copiii noștri de noroaie… Nu am cerut decât un termen estimativ”, a explicat Iulian Dima, cel care a fost, timp de o oră, primar al Ploieștiului.

Chiar dacă autoritățile nu au avansat o dată, acestea au promis că anul acesta va fi finalizată documentația tehnică, astfel încât, anul viitor, în funcție de alocațiile bugetare, să se înceapă demararea lucrărilor.