Reguli noi la vânzarea de mașini. Anunțul fiscului din Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești anunță că din 27 februarie se schimbă regulile privind vânzarea mașinilor. Astfel, viza fiscului local (viza REMTII) pe contractul de înstrăinare–dobândire va fi aplicată doar dacă atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au achitate toate obligațiile scadente către bugetul local. Până acum această obligație revenea doar vânzătorului. Prin această regulă nouă, autoritățile vor să dea o lovitură samsarilor de mașini.

Cumpărătorul și vânzătorul, obligați să-și achite taxele locale

Potrivit anunțului SPFL, dacă atât cumpărătorul, cât și vânzătorul au domiciliul în Ploiești, atunci situația fiscală a cumpărătorului va fi verificată direct de către angajații SPFL, fără să mai fie necesar un certificat de atestare fiscală.

Dacă cumpărătorul are domiciliul în altă localitate, la prezentarea contractului pentru vizare (de către vânzător), este obligatorie prezentarea certificatului de atestare fiscală al cumpărătorului, emis de organul fiscal de la domiciliul acestuia, care să dovedească faptul că are achitate toate obligațiile.

Așadar, vânzarea mașinii nu va mai fi posibilă decât dacă atât cumpărătorul, cât și vânzătorul demonstrează că nu au datorii la plata taxelor și impozitelor locale.

Ce este viza REMTII

„Viza REMTII” este ștampila pusă de Direcția/Serviciul de Taxe și Impozite locale pe contractul de înstrăinare–dobândire (vânzare-cumpărare) al unui autovehicul, prin care se confirmă că tranzacția poate fi operată fiscal.

Asta înseamnă că acel contract a fost înregistrat/verificat la taxe locale; iar mașina poate fi radiată din evidența fiscală a vânzătorului și o poate trece în evidența cumpărătorului.