Reguli noi la vânzarea de mașini. Anunțul fiscului din Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești anunță că din 27 februarie se schimbă regulile privind vânzarea mașinilor. Astfel, viza fiscului local (viza REMTII) pe contractul de înstrăinare–dobândire va fi aplicată doar dacă atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au achitate toate obligațiile scadente către bugetul local. Până acum această obligație revenea doar vânzătorului. Prin această regulă nouă, autoritățile vor să dea o lovitură samsarilor de mașini.
Din articol
Cumpărătorul și vânzătorul, obligați să-și achite taxele locale
Potrivit anunțului SPFL, dacă atât cumpărătorul, cât și vânzătorul au domiciliul în Ploiești, atunci situația fiscală a cumpărătorului va fi verificată direct de către angajații SPFL, fără să mai fie necesar un certificat de atestare fiscală.
Dacă cumpărătorul are domiciliul în altă localitate, la prezentarea contractului pentru vizare (de către vânzător), este obligatorie prezentarea certificatului de atestare fiscală al cumpărătorului, emis de organul fiscal de la domiciliul acestuia, care să dovedească faptul că are achitate toate obligațiile.
Citește și Reguli noi la vânzarea de locuințe. Cumpărătorul trebuie să fie „la zi” cu impozitele locale
Așadar, vânzarea mașinii nu va mai fi posibilă decât dacă atât cumpărătorul, cât și vânzătorul demonstrează că nu au datorii la plata taxelor și impozitelor locale.
Ce este viza REMTII
„Viza REMTII” este ștampila pusă de Direcția/Serviciul de Taxe și Impozite locale pe contractul de înstrăinare–dobândire (vânzare-cumpărare) al unui autovehicul, prin care se confirmă că tranzacția poate fi operată fiscal.
Asta înseamnă că acel contract a fost înregistrat/verificat la taxe locale; iar mașina poate fi radiată din evidența fiscală a vânzătorului și o poate trece în evidența cumpărătorului.
Ati ramas in urma cu tactica samsarilor de masini. Baietii destepti nici nu mai inregistreaza masinile la taxe locale. Le vand cu facturi in alb ca si cum cumparatorul final si-a adus-o singur de afara. Astfel bisnitarul NU plateste taxe, impozite….doar baga profitul in buzunar care ramane neimpozitat si necunoscut de catre institutiile statului.
Si asta se face cu complicitatea celor din primarii. Un ex. concludent…la Paulesti (Sole Mio) sunt expuse 10-15 masini tot timpul la vanzare cu numere de Franta sau Olanda. Se vand pe persoana fizica de 30 de ani. Mii de masini au trecut prin buzunarul bisnitarului protejat de….Credeti ca primaria NU stie ???