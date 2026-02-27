Reguli noi la vânzarea de locuințe. Cumpărătorul trebuie să fie „la zi” cu impozitele locale

Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești anunță că, începând cu 27 februarie 2026, pentru încheierea oricărei tranzacții care are ca obiect clădiri, terenuri sau autoturisme, este necesară achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local atât de către vânzător, cât și de către cumpărător.

Noi obligații la tranzacțiile imobiliare

Măsura vine în contextul modificărilor introduse prin OUG nr. 7/2026, care schimbă regulile de prezentare a certificatelor de atestare fiscală la transferul dreptului de proprietate.

Ordonanța prevede explicit că vânzătorul trebuie să prezinte certificat fiscal care atestă achitarea obligațiilor către bugetul local unde este înregistrat bunul, dar și cumpărătorul trebuie, la rândul său, să prezinte certificat fiscal care atestă că și-a achitat obligațiile către bugetul local de la domiciliu/sediu/punct de lucru.

Atenție! Actele de înstrăinare încheiate fără respectarea acestor condiții sunt nule de drept.

Cum fac dovada cumpărătorii de imobile. Anunțul SPFL Ploiești

SPFL precizează că dovada achitării tuturor obligațiilor către bugetul local se va face prin certificatul de atestare fiscală, care poate fi obținut: prin intermediul birourilor notariale, la solicitarea acestora, prin mijloace electronice, după înrolarea în platforma digitală ATLAS (platforma de servicii online a SPFL) sau prin depunerea unei cereri la registraturile SPFL și ridicarea documentului de la ghișeu.

SPFL mai anunță că termenele de eliberare sunt: în aceeași zi, fără taxă, pentru solicitările/eliberările în regim online și de 48 de ore pentru certificatele emise pe suport de hârtie, la ghișeu.

Așadar, dacă ești cumpărător, nu mai ajunge doar certificatul fiscal al vânzătorului: trebuie să faci dovada că nici tu nu ai datorii la bugetul local de la domiciliu/sediu.