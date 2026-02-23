PSD propune scutiri de impozite pentru persoanele cu dizabilități la Ploiești. De ce proiectul nu poate fi aplicat

Un proiect de hotărâre inițiat de un consilier local PSD și aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești prevede scutirea persoanelor cu dizabilități de la plata impozitului pentru locuință și autoturism, începând cu anul 2026. Măsura nu poate fi însă aplicată în actualul cadru legislativ, susțin autoritățile locale.

Proiectul a fost inițiat de consilierul local PSD Vasile Robescu și vizează acordarea unor facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități, urmând să fie pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești din data de 26 februarie.

„Proiectul prevede scutirea persoanelor cu dizabilități de la plata impozitului pentru prima clădire, respectiv pentru clădirea cu destinația de locuință, a impozitului pe teren aferent clădirii de domiciliu, precum și a impozitului pentru un singur mijloc de transport cu o capacitate de până la 2000 cmc”, a precizat Vasile Robescu, consilier local PSD.

Potrivit documentului, facilitățile fiscale s-ar aplica exclusiv bunurilor aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanei beneficiare. De asemenea, acestea ar urma să fie acordate doar pe bază de cerere, care poate fi depusă până la data de 31 martie 2026, inclusiv.

Proiectul mai prevede că sumele deja achitate cu titlu de impozit ar putea fi restituite, la cererea contribuabilului.

Primarul Polițeanu: „Trebuie modificată legislația”

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că susține acordarea de facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități, însă a subliniat că proiectul nu poate fi implementat în lipsa unei modificări legislative la nivel național.

„Sunt de acord cu acordarea acestor facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități, dar, momentan, nu se poate implementa proiectul până când Guvernul nu va modifica legislația”.

Director SPFL Ploiești: „Nu poate fi implementat în condițiile legislației actuale”

Directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Simona Dolniceanu, a precizat că proiectul are raport negativ și că actuala legislație nu permite acordarea acestor facilități fiscale.

„Bineînțeles că nu poate fi implementat în condițiile legislației actuale deoarece nici legislația specifică pentru persoanele cu dizabilități nu mai permite acordarea de facilități fiscale pe proprietăți și nici Codul Fiscal modificat prin Legea 239/2015 nu permite acest lucru.

Singura modalitate pentru acordarea acestor facilități este modificarea legislației la nivel național, respectiv reintroducerea acestor facilități în Codul Fiscal. Consiliul Local este suveran, poate aproba, dar nu poate fi implementat în lipsa unei legislații care să prevadă acest lucru”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

La nivel național, în prezent, se discută posibilitatea modificării legislației privind acordarea de facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilități încadrate în grad grav de handicap. Varianta analizată prevede reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate.

În plus, propunerea prevede că primăriile vor putea reduce taxele și impozitele, dacă acestea au fost stabilite peste nivelul minim impus de lege (Detalii AICI)