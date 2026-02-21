Amenzi de sute de mii de lei pentru prostituție, dar zero încasări. De ce nu pot primăriile din Prahova să recupereze banii

Amenzile aplicate pentru prostituție sunt, în cele mai multe cazuri, aproape imposibil de recuperat. În lipsa bunurilor sau a veniturilor declarate, primăriile nu pot executa silit sumele, iar singura soluție legală rămâne transformarea sancțiunilor în instanță, în ore de muncă în folosul comunității.

Zeci de mii de lei în amenzi se adună anual în dreptul persoanelor sancționate pentru prostituție, însă primăriile rămân, în realitate, doar cu evidențele contabile. Teancurile de procese-verbale se transformă în maculatură. Recuperarea sumelor este, în cele mai multe cazuri, o misiune imposibilă.

În Prahova, numărul mare de procese-verbale întocmite de-a lungul timpului a generat datorii considerabile la bugetele locale. Problema este simplă: în 99% dintre cazuri, persoanele amendate nu dețin bunuri sau venituri declarate.

Greu de recuperat amenzile

La Ploiești, două persoane figurează în topul datornicilor, cu amenzi cumulate în 2025 de aproape 500.000 de lei. În lipsa bunurilor executabile, sumele rămân, practic, imposibil de recuperat.

„În cazul prostituatelor și al cerșetorilor, noi avem posibilitatea legală de a cere instanței transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității. În momentul în care aceste sentințe ne permit transformarea amenzilor în ore de muncă în folosul comunității, primăria, prin mandate de executare, anunță acea persoană și se efectuează acele ore dispuse de instanță.

În momentul în care noi avem în derulare un astfel de proces, acea persoană, cerșetor sau prostituată, acumulează, din nou, un număr foarte mare de contravenții, pe care și pe acelea trebuie să le transformăm în muncă în folosul comunității, printr-o altă acțiune în instanță”, a explicat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești, care recunoaște că este un volum mare de muncă, ce nu conduce la încasarea unor sume la bugetul local.

„Ne încărcăm oricum, pentru că asta este legislația. Orice înseamnă contravenție trebuie să vină la bugetul local, la organul de executare silită, iar acesta să încerce să o încaseze, fie voluntar, fie prin executare silită.

Soluția este această transformare din amendă în efectuarea de muncă în folosul comunității și, așa cum am mai spus, acea evidență separată, care ne permite să punem deoparte aceste sume care nu se pot încasa de cele care se pot încasa efectiv, pentru a nu mări gradul de neîncasare al Ploieștiului”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

„Nu au nici măcar o bicicletă pe care să punem sechestru”

Primarul din Bănești, Gheorghe Stoica, admite că recuperarea sumelor din amenzile aplicate prostituatelor este extrem de dificilă.

„În 99% dintre cazuri, nu au posibilitatea să plătească. Nu au nimic. Nu au locuință trecută pe numele lor, nu au alte bunuri în proprietate. Nu au nici măcar o bicicletă pe care să punem sechestru.

În astfel de cazuri, legea prevede că trebuie să acționăm în judecată. Pentru că nu au posibilitatea să plătească, amenzile se transformă în muncă în folosul comunității. În funcție de cât de mare este amenda, instanța trebuie să stabilească numărul de ore pe care trebuie să le muncească în folosul comunității. De regulă, aceste persoane execută lucrări de întreținere a spațiilor verzi. De muncă se găsește întotdeauna, pentru că avem doar trei persoane angajate. În cazul în care nu prestează, întreaga procedură este luată de la capăt”, a declarat Gheorghe Stoica, primarul din Bănești.

Singura soluție legală rămâne, așadar, transformarea amenzilor în ore de muncă în folosul comunității. Instanța stabilește numărul de ore, iar administrația locală trebuie să asigure activitățile și monitorizarea.

La Bucov: săpat șanțuri în loc de bani

Situația este similară și în Bucov. Deși în sezonul estival fenomenul este vizibil în zona Parcului Bucov, doar o singură persoană are domiciliul în localitate. În 2025, pe rolul instanțelor a existat un singur proces privind transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității.

Viceprimarul Nicolae Nicolescu explică modul în care este pusă în aplicare măsura:

„Este greu să recuperezi sumele din amenzi, indiferent dacă este vorba de amenzi de circulație sau de prostituție. La Bucov, cei care au amenzi de achitat, pentru care instanța a dispus efectuarea de ore în folosul comunității, au ca sarcină să sape șanțuri, ca să simtă și să nu mai repete fapta. Pe de altă parte, dacă ar fi doar pe partea de curățenie, nu am putea avea dovada că a fost efectuată. Așa, la șanțuri, se poate vedea cât au efectuat. În astfel de cazuri, pontajul este de patru ore pe zi.”

În lipsa unor bunuri executabile și a unor venituri declarate, administrațiile locale rămân prinse într-un mecanism care produce sancțiuni, dar rareori și încasări efective.