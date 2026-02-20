Câte solicitări pentru degajarea copacilor a rezolvat SGU Ploiești din cele 300 primite

Aproape 300 de solicitări au fost înregistrate la SGU Ploiești în urma episodului de ninsoare, ca urmare a căderilor de copaci și crengi. Peste 200 de cazuri au fost soluționate, iar conducerea instituției a decis suplimentarea echipajelor, inclusiv în weekend.

Potrivit datelor centralizate până în acest moment de SGU Ploiești, peste 200 dintre intervenții au fost finalizate, ceea ce reprezintă aproximativ 70% din totalul solicitărilor.

Echipele SGU depun eforturi susținute pentru soluționarea tuturor cererilor de intervenție înregistrate după episodul de ninsoare.

Pentru a accelera ritmul lucrărilor și a reduce timpul de așteptare, conducerea instituției a decis suplimentarea echipelor din teren, inclusiv în zilele de weekend.

Copaci căzuți în Ploiești: peste 20 de echipe SGU intervin în teren

Potrivit directorului SGU Ploiești, în teren acționează peste 20 de echipe, iar prioritar a fost degajarea aleilor, parcărilor, carosabilului și trotuarelor.

„A fost o ninsoare de primăvară, cu zăpadă apoasă și foarte grea, fapt ce a generat această situație de criză, mai ales în contextul în care, cu două zile înainte, a plouat abundent, fragilizând solul și coronamentul arborilor.

În urma acestor fenomene, echipele SGU au intervenit prioritar pentru degajarea aleilor, a parcărilor, a carosabilului și a trotuarelor, vizând în primul rând eliminarea pericolelor imediate.

Până în acest moment, am centralizat între 250 și 300 de solicitări de intervenție pentru arbori sau crengi căzute. Trebuie luat în calcul faptul că multe dintre aceste solicitări nu au vizat un singur exemplar; au fost numeroase situații în care am fost solicitați pentru un arbore și am găsit la fața locului doi sau chiar mai mulți arbori afectați.

Prioritatea noastră absolută a fost eliberarea căilor de acces și a zonelor de tranzit.”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Prioritate pentru degajarea carosabilului și trotuarelor

Directorul SGU Ploiești a subliniat că prioritatea absolută a fost eliberarea căilor de acces și a zonelor de tranzit.

„Chiar și în acest moment, suntem pe teren cu peste 20 de echipe în tot orașul. Am decis suplimentarea efectivelor inclusiv pentru acest weekend, pentru a ne asigura că vom finaliza toate solicitările în cel mai scurt timp posibil.

Referitor la materialul lemnos, acesta este colectat și transportat în depozitele societății noastre, unde întreaga cantitate este inventariată și va fi utilizată strict conform procedurilor legale”, a mai menționat directorul SGU Ploiești.

Cod galben de ninsori și în Ploiești

Meteorologii au anunțat un nou episod de ninsori și viscol, fiind emis un cod galben valabil în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00. (Detalii AICI)