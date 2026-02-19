Adio „șmecheriei” cu radierea mașinii: impozit auto pentru cei care fentează legea – PROIECT

Regulile privind impozitul auto ar putea fi schimbate radical. Un proiect de ordonanță de urgență pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării introduce modificări importante privind radierea mașinii, reînmatricularea și plata impozitului auto.

Măsura vizează direct contribuabilii care evitau plata impozitului auto prin radierea mașinii la final de an și reînmatricularea acesteia în anul următor.

O astfel de practică era folosită de cei care încercau să fenteze plata impozitului auto. Astfel de situații erau frecvente în special în cazul autoturismelor scumpe.

Impozit auto datorat dacă mașina este cumpărată și vândută în același an

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, un mijloc de transport achiziționat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic va genera impozit auto pentru anul respectiv, cu un singur termen de plată – data înstrăinării.

Până acum, în anumite situații, existau portițe legislative care permiteau evitarea plății impozitului auto.

Acesta este motivul pentru care unii proprietari apelau la radierea mașinii în luna decembrie și solicitau reînmatricularea în ianuarie, evitând practic plata impozitului auto pentru anul respectiv. Dacă proiectul va fi aprobat, această practică va fi eliminată.

Ce obligații apar la radierea mașinii

În cazul radierii mașinii din circulație, proprietarul va avea obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data radierii.

Documentul prevede că proprietarul încetează să datoreze impozit auto începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii, însă doar după achitarea tuturor obligațiilor restante către bugetul local până la data radierii mașinii.

Reînmatricularea aduce impozit auto pentru tot anul

Proiectul introduce o prevedere clară: dacă un contribuabil solicită radierea mașinii în cursul unui an fiscal și, în anul următor, cere reînmatricularea, va datora impozit auto pentru întregul an în care are loc reînmatricularea.

Astfel, reînmatricularea nu va mai putea fi folosită ca metodă de evitare a plății impozitului auto.

Dacă proiectul va fi adoptat, orice radiere mașină și reînmatriculare efectuate cu scopul de a evita plata impozitului auto va avea efecte fiscale. Impozitul auto va trebui achitat integral conform noilor reguli, iar autoritățile locale vor avea instrumente clare pentru a preveni aceste situații.