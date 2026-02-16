Alunecări de teren la Breaza: două străzi închise, pagube de 17 milioane de lei. Primăria cere ajutorul Guvernului

Alunecările de teren afectează mai multe zone din orașul Breaza, iar ploile din ultima perioadă au amplificat temerile localnicilor că pământul va continua să o ia la vale. Traficul rutier este închis pe străzile Colinei și Daliilor.

Un cititor din Breaza susține că problemele de pe strada Colinei trenează de mai mult timp și reclamă lipsa unor intervenții concrete: „Nici până acum, primăria nu a întreprins nimic pentru remedierea situației”.

Acesta atrage atenția că, din cauza precipitațiilor recente, alunecarea de teren poate avansa, crescând riscurile pentru locuințele din zonă.

Peste 17 milioane de lei necesari pentru stabilizarea terenului

Primarul orașului, Bogdan Cristian Novac (PNL), respinge acuzațiile și afirmă că administrația locală a făcut toate demersurile necesare pentru obținerea finanțării: „Sunt declarații tendențioase, fără nicio legătură cu realitatea.

Administrația locală, cât și instituțiile județene, au parcurs etapele legale posibile până la acest moment”.

„Au fost întocmite toate documentațiile tehnice necesare atât pentru alunecările de pe strada Colinei, cât și pentru strada Daliilor și strada Ștefan cel Mare, a precizat primarul comunei.

Trafic închis pe două străzi din Breaza

În urma unei noi ședințe a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, luni, 16 februarie, autoritățile au decis menținerea măsurilor deja impuse.

„În această dimineață am avut o nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Breaza și au fost analizate toate situațiile și menținute măsurile dispuse. Monitorizăm permanent aceste zone și facem ceea ce este posibil în acest sens.”, a susținut Bogdan Cristian Novac.

Pagube de peste 17 milioane de lei

Potrivit estimărilor, stabilizarea terenurilor în zonele afectate presupune costuri de peste 17 milioane de lei, sumă care nu poate fi acoperită din bugetul local fără sprijin financiar de la Guvern.

„A fost adoptată o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în acest sens și a fost transmisă o solicitare de către Instituția Prefectului către Guvernul României pentru alocarea fondurilor necesare lucrărilor de consolidare”, susține Bogdan Cristian Novac, primarul orașului Breaza.