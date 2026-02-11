Lista străzilor unde se execută intervenții la rețelele de apă și canalizare din Ploiești

Primăria Ploiești a comunicat lista străzilor unde se efectuează lucrări la rețelele edilitare din municipiu. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții.

Intervenții la rețelele de termoficare

PT 1 Mihai Bravu, Str. Sabinelor, spate Bl. 2B (lateral PT) – remediere conductă agent termic primar.

Lucrări de investiții pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare

Rețea de canalizare și racorduri – Intrarea Rucăr.

În perioada amintită, operatorul Apa Nova Ploiești va derula și o serie de lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii locale de apă și canalizare, conform Planului de investiții de conformare – Anexa 3 la Actul Adițional nr. 4 la Contractul de concesiune aprobat prin HCL nr. 183/29.04.2025, astfel:

Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;

Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;

Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;

Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;

Rețea de apă și branșamente str. Canarului;

Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;

Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;

Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;

Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;

Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;

Rețea de apă și branșamente str. Energiei;

Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;

Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;

Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;

Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;

Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;

Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;

Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;

Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;

Rețea de apă și branșamente str. Viilor;

Lucrări de execuție la racordurile de canalizare