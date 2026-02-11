Lista străzilor unde se execută intervenții la rețelele de apă și canalizare din Ploiești

Primăria Ploiești a comunicat lista străzilor unde se efectuează lucrări la rețelele edilitare din municipiu. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții.
Intervenții la rețelele de termoficare
- PT 1 Mihai Bravu, Str. Sabinelor, spate Bl. 2B (lateral PT) – remediere conductă agent termic primar.
Lucrări de investiții pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare
- Rețea de canalizare și racorduri – Intrarea Rucăr.
În perioada amintită, operatorul Apa Nova Ploiești va derula și o serie de lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii locale de apă și canalizare, conform Planului de investiții de conformare – Anexa 3 la Actul Adițional nr. 4 la Contractul de concesiune aprobat prin HCL nr. 183/29.04.2025, astfel:
- Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
- Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;
- Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;
- Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;
- Rețea de apă și branșamente str. Canarului;
- Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;
- Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;
- Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;
- Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;
- Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;
- Rețea de apă și branșamente str. Energiei;
- Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;
- Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;
- Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;
- Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;
- Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;
- Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;
- Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;
- Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;
- Rețea de apă și branșamente str. Viilor;
Lucrări de execuție la racordurile de canalizare
- Lucrări de execuție racorduri canalizare – str. Bobâlna;
- Execuție racorduri canalizare – str. Adunați;
- Execuție racorduri canalizare – str. Brâncoveanu Vodă;
- Extindere rețea canalizare – Intrarea Borzești.