Cine trebuie să depună Declarația Unică. Clarificările ANAF pentru contribuabili

ANAF a făcut noi precizări cu privire la Declarația Unică, în urma numeroaselor întrebări primite de la contribuabili prin chatbot-ul din Spațiul Privat Virtual (SPV). Termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice este 25 mai 2026, pentru veniturile realizate în anul 2025.

Potrivit ANAF, de la lansarea chatbot-ului ANA (Detalii AICI), modul de depunere a Declarației Unice a devenit principala nelămurire a contribuabililor.

Peste 80% din cei aproximativ 23.000 de utilizatori care au interacționat cu chatbot-ul în primele șapte zile au cerut informații despre formularul 212 și subiecte conexe.

În acest context, ANAF a publicat clarificări de interes public și încurajează contribuabilii să folosească în continuare chatbot-ul pentru obținerea de informații fiscale.

Cine are obligația depunerii Declarației Unice

Declarația Unică (formularul 212) trebuie depusă de persoanele care, în anul 2025, au obținut venituri în România și/sau din străinătate, precum:

chirii,

activități independente,

drepturi de proprietate intelectuală,

tranzacții cu titluri de valoare,

instrumente financiare,

agricultură,

piscicultură sau silvicultură

De asemenea, declarația se depune de persoanele care optează, în anul 2026, pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, inclusiv de cei care nu obțin venituri, dar doresc să fie asigurați medical.

Cine poate depune Declarația Unică

Declarația poate fi depusă direct de contribuabil sau printr-un împuternicit ori curator, pe baza unei împuterniciri legale, autentificate notarial sau sub semnătură privată.

Termenul de depunere

Termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice este 25 mai 2026, pentru veniturile realizate în anul 2025.

Declarația privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate poate fi depusă oricând pe parcursul anului, în cazul celor care optează pentru aceasta.

Modalități de depunere

Declarația Unică se depune online, prin Spațiul Privat Virtual sau platforma e-guvernare.ro, ori pe suport hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

În cazul depunerii online, ANAF transmite o recipisă electronică de validare sau nevalidare a formularului.

Declarația poate fi rectificată oricând, la inițiativa contribuabilului, prin depunerea unei declarații rectificative. (Detalii AICI).