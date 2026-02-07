Festivalul de Poezie „Nichita Stănescu”, la Ploiești. Concurs de debut literar

Primăria Ploiești pregătește o nouă ediție a Festivalului de Poezie „Nichita Stănescu”, care va avea loc la sfârșitul lunii martie 2026. Tinerii poeți se pot înscrie la Concursul de debut literar „Nichita Stănescu”.

Aflat la cea de-a doua ediție, concursul se desfășoară în perioada 6 februarie – 31 martie 2026 și se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au publicat anterior un volum de poezie. Momentul de vârf îl reprezintă lansarea volumului câștigător în cadrul festivalului.

Potrivit Primăriei Ploiești, înscrierile pentru concurs se fac online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul casadecultura.ro și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale instituției, până pe data de 2 martie 2026, ora 10:00.

Manuscrisele vor fi evaluate de un juriu de specialitate, pe baza criteriilor de originalitate, valoare literară și coerență. Rezultatele vor fi anunțate cel târziu până la 13 martie 2026.

Volumul câștigător va fi editat și tipărit de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, oferind, astfel, autorului un debut editorial în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de poezie din România.