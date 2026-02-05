- Publicitate -
Asfaltarea gropilor din Ploiești, amânată până la primăvară. Explicațiile primarului

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Mihai Politeanu
Mihai Polițeanu

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat situația gropilor din municipiu, dar și motivul pentru care nu se poate interveni la această oră pentru astuparea acestora. Edilul a avansat și un termen pentru astuparea gropilor: sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie.

„În ceea ce privește gropile, am avut un buget de 0,4% din bugetul Ploieștiului, peste 4 milioane de lei. S-a făcut ce se putea face cu acei bani. S-a asfaltat. Ce s-a întâmplat în această iarnă era de neevitat”, a susținut Polițeanu, care a explicat motivul pentru care municipalitatea nu intervine la acest moment.

„La acest moment putem să ne aruncăm în cap: vremea nu permite asfaltare, stațiile de asfaltare nu sunt funcționale. Singura posibilitate teoretică este asfaltarea la rece. Costurile sunt enorme pentru asfaltarea la rece”, a precizat Polițeanu, care susține că în 2026, una dintre priorități este triplarea bugetului pentru asfaltări.

„Trebuie să triplăm bugetul pentru asfaltări anul acesta”, a susținut Polițeanu, care a explicat și motivul pentru care nu se recomandă intervenția la această oră.

„Soluția este asfaltarea la rece, dar aruncăm banii pe fereastră, pentru că este de trei ori mai scump. S-a făcut cu sponsorizare. Așteptăm să se încălzească un pic”, a precizat Polițeanu, avansând ca termen sfârșitul lunii martie, început de aprilie.

Ce vrem să facem este să nu mai astupăm gropi, ci să ne ducem pe covoare asfaltice”, a susținut Polițeanu, care a precizat că numai atunci când se face cald poate avea loc asfaltarea.

Reamintim că Observatorul Prahovean a lansat o hartă interactivă prin intermediul căreia cititorii pot raporta o groapă în momentul în care trec pe lângă aceasta.

Cum poți raporta o groapă

  • apăsați butonul „Raportează o groapă”;
  • fixați pe hartă locul exact unde se află groapa;
  • puteți adăuga un comentariu sau o descriere (opțional);
  • puteți încărca o fotografie relevantă (opțional);
  • bifați secțiunea de securitate;
  • apăsați butonul „Trimiteți”.

După trimitere, veți primi mesajul:
„Mulțumim! Raportarea a fost trimisă și intră la moderare. Harta se actualizează în 10 secunde.”

Gropile sunt semnalizate pe hartă cu un simbol albastru.

Raportează și tu gropile aici:


