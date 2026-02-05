- Publicitate -
Cum a scăpat Ploieștiul de datorii de 250 de milioane de lei. Polițeanu: a fost un mix de disciplină financiară

Roxana Tănase
Roxana Tănase
Mihai Politeanu
Mihai Polițeanu

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat succint un bilanț al situației financiare pentru anul 2025. „Ploieștiul, la sfârșitul anului 2024, era în faliment”, a susținut Polițeanu.

Scăderea datoriilor, dublarea investițiilor în raport cu 2024 și stabilizarea sistemului de termoficare, „care era principala gaură neagră a Ploieștiului”, au fost principalele realizări prezentate de edil. „Suntem singurii din țară care am reușit să avem zero datorii în sistemul de termoficare”.

„Această sumă recuperată din datorii, de 250 de milioane de lei, a fost un mixt de disciplină financiară și alocarea unor bani, o responsabilitate în ștergerea unor datorii”, a susținut Polițeanu, care a remarcat sprijinul cetățenilor, al funcționarilor publici, dar și al consilierilor locali.

Polițeanu a explicat și cum Ploieștiul a ajuns la un pas de faliment la finele anului 2024.
„Anul trecut am redus din subvenție și a fost un impact pentru buzunarul cetățeanului, a fost reașezarea tarifului în transportul public în comun.

Am redus cheltuielile din Primăria Ploiești și 68 de oameni au plecat acasă”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a vorbit și despre investițiile din sistemul de termoficare.

„TCE, al doilea punct nevralgic, a fost vizat de măsuri de reducere a cheltuielilor și am solicitat conducerii să continue”, a precizat primarul Ploieștiului, susținând că la TCE au început să crească veniturile. Am intrat în logica de investiții pentru servicii publice mai bune”, a mai spus Polițeanu.

La capitolul evenimente, primarul Ploieștiului a susținut că banii au fost cheltuiți eficient.
„Distracția a costat 1.450.000 de lei pe tot sezonul cald. Înseamnă asfaltarea a 0,5 km de stradă”, a precizat primarul Ploieștiului, care a anunțat că și în această vară vor fi organizate evenimente pe bulevard.

