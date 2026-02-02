Imagini revoltătoare: zeci de tone de deșeuri aruncate pe câmp, la Vadu Săpat

Zeci de tone de deșeuri sunt abandonate pe un câmp aflat la ieșirea din Mizil, pe raza comunei Vadu Săpat. Situația este vizibilă direct de la drumul public și persistă de multă vreme, spre disperarea celor care trec prin zonă.

Un teren situat la ieșirea din Mizil, pe raza comunei Vadu Săpat, se transformă periodic într-o groapă de gunoi. Zeci de tone de deșeuri stau împrăștiate pe o suprafață de câteva hectare.

„Vă semnalez o problemă gravă de mediu existentă la ieșirea din orașul Mizil, către comuna Vadu Săpat.

În această zonă, pe câmp, se află o depozitare ilegală extinsă de deșeuri: gunoi menajer, plastice, anvelope uzate și alte resturi abandonate pe o suprafață foarte mare. Situația persistă de mult timp și se agravează constant, fiind vizibilă direct de la drumul public.

Depozitarea afectează mediul înconjurător, sănătatea populației și imaginea orașului Mizil. Din ce se poate observa la fața locului, fenomenul nu este unul izolat, ci repetitiv și aparent tolerat”, ne-a scris un cititor.

Primăria: teren privat, situație dificil de gestionat

Contactat telefonic, primarul comunei Vadu Săpat, Ioan Ghinea, susține că situația este cunoscută și trenează de mai mult timp.

„Terenul este privat și este situat în extravilanul localității Vadu Săpat. Am făcut numeroase adrese către proprietar, care nu este din localitate.

Din păcate, anumite persoane aruncă gunoaiele pe acest teren privat. Primăria a montat și o barieră, dar fără efecte.

Din păcate, este vorba despre imaginea localității, pentru că acest teren, plin de gunoaie, se află de-a lungul DJ 102K, la ieșirea din Mizil”, a explicat primarul comunei Vadu Săpat.

