Stradă surpată la Breaza. Reacția primăriei

Din cauza ploilor abundente, o stradă din Breaza s-a surpat de-a lungul conductei de canalizare. Circulația rutieră a fost interzisă. VIDEO la finalul articolului.

Un cititor, care locuiește în zonă, ne-a trimis imagini cu strada surpată împreună cu următorul mesaj:

”Vă aduc la cunoștință o situație extrem de gravă privind prabusirea unei portiuni de cca. 30 m, din strada Daliilor, aflată în zona cartier Podu Corbului, urmare a lucrărilor de construcție deficitare, executate la montarea țevilor de apă – canal, de către firma cu care primăria a încheiat contractul.

Drumul reprezintă singurul acces pentru aproximativ 15 familii, care sunt practic izolate, neexistând altă cale de acces.

Menționez că, anterior s-au mai produs alte două surpări ale drumului, pe porțiuni mai mici, fără ca să se intervină pentru consolidarea drumului”.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul orașului Breaza. Bogdan Novac, a declarat că a fost demarată procedura legală pentru rezolvarea situației.

”Pentru efectuarea de reparații este nevoie de o procedură în urma căreia zona să fie declarată drept calamitată. După ce vor fi parcurse toate etapele legale, guvernul va aloca fondurile necesare pentru reparații. Până atunci, noi monitorizăm zona, inclusiv cu Poliția Locală”, a declarat primarul Novac.