Noile parcometre din Ploiești nu dau rest. Explicația SGU

Noile parcometre din Ploiești nu dau rest, dar îți oferă timp în plus, susțin reprezentanții Servicii Gospodărire Urbană (SGU). Sistemul este conceput astfel încât orice sumă care depășește tariful standard de 4 lei/oră să fie automat convertită într-o perioadă suplimentară de parcare.

Servicii Gospodărire Urbană Ploiești a adus noi mențiuni cu privire la plata cu numerar la noile parcometre instalate pe domeniul public din municipiu.

„În vederea informării corecte a utilizatorilor, aducem la cunoștință faptul că noile parcometre nu eliberează rest în cazul plăților efectuate în numerar.

Cu toate acestea, sistemul este conceput astfel încât orice sumă care depășește tariful standard de 4 lei/oră să fie automat convertită într-o perioadă suplimentară de parcare”, a explicat SGU Ploiești.

Explicația SGU Ploiești cu privire la sistemul de plată

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a exemplificat modalitatea de plată cu numerar.

Astfel, susțin reprezentanții SGU Ploiești, „pentru o sumă introdusă de 5 lei, diferența de 1 leu față de tariful de bază se transformă automat într-un interval suplimentar de 15 minute, rezultând astfel o durată totală de parcare de 1 oră și 15 minute”.

„Această funcționalitate are rolul de a asigura transparența și echitatea în utilizarea serviciului de parcare, oferind utilizatorilor o compensare corectă pentru sumele achitate în plus”, a precizat SGU Ploiești.

Săptămâna viitoare ar urma să intre în vigoare și sistemul de plată cu ajutorul cardului. SGU Ploiești a anunțat, joi seară, că majoritatea parcometrelor noi amplasate în Municipiul Ploiești au fost puse în funcțiune, dar plata se face momentan, exclusiv numerar. (Detalii AICI).