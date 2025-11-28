- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Centura orașului Vălenii de Munte, încă pe hârtie

Marius Nica
Autor: Marius Nica
centura Valenii de Munte

Consilierii județeni au aprobat la ultima ședință un proiect privind  asocierea cu Consiliul Local Vălenii de Munte  pentru o centură ocolitoare.

- Publicitate -

Totodată, aleșii au aprobat alocarea unei sume 1,4 milioane de lei pentru documentația tehnico-economică a investiției.

Reamtinim că circulația pe DN 1A, pe raza orașului Vălenii de Munte, a devenit infernală atât la orele de vârf, cât și în weekend și mini-vacanțe.

- Publicitate -

Asta deorece șoferii aleg drumul Brașov-Cheia-Ploiești ca rută ocolitoare pentru a evita aglomerația de pe  DN 1 – Valea Prahovei.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ploieștiul otrăvit. Ministrul Mediului: ”Nu avem o baghetă magică”

Marius Nica Marius Nica -
Prezent, ieri, la Ploiești, pentru o conferință care a...

Operațiune subacvatică inedită la Barajul Paltinu. Cum decurge golirea barajului

Oana Stoica Oana Stoica -
La Barajului Paltinu are loc, de aproape patru luni,...

Amenzi pentru incendiul depozitului de deșeuri de la Aricești

Marius Nica Marius Nica -
În urmă cu o lună, la depozitul de deșeuri...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -