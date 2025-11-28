Centura orașului Vălenii de Munte, încă pe hârtie

Consilierii județeni au aprobat la ultima ședință un proiect privind asocierea cu Consiliul Local Vălenii de Munte pentru o centură ocolitoare.

Totodată, aleșii au aprobat alocarea unei sume 1,4 milioane de lei pentru documentația tehnico-economică a investiției.

Reamtinim că circulația pe DN 1A, pe raza orașului Vălenii de Munte, a devenit infernală atât la orele de vârf, cât și în weekend și mini-vacanțe.

Asta deorece șoferii aleg drumul Brașov-Cheia-Ploiești ca rută ocolitoare pentru a evita aglomerația de pe DN 1 – Valea Prahovei.