Parcările publice din Ploiești unde nu se mai plătește taxă

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
parcare cu plata Ploiesti
Foto cu caracter ilustrativ

Pentru cinci parcări publice din Ploiești, situate pe artere importante din municipiu, nu se va mai percepe taxă de parcare. Servicii Gospodărire Urbană a renunțat la concesionarea lor.

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joi, proiectul de hotărâre prin care cinci parcări publice, situate în zona centrală din municipiu, vor deveni gratuite.

Astfel, cele cinci parcări nu vor mai figura în concesiunea Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, accesul pentru parcare fiind gratuit.

Lista parcărilor publice care vor fi gratuite la Ploiești

  • 23 locuri pe strada Rahovei (tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bobâlna și intersecția cu strada Sitari)
  • 21 locuri pe strada Anul 1907
  • 18 locuri pe strada Ivan V. Miciurin
  • 32 locuri pe strada Anton Pann
  • 25 locuri pe strada Buna Vestire, tronson 3

Spațiul total al parcărilor enumerate mai sus este de 1575 de metri pătrați.

Potrivit SGU Ploiești, prin acest proiect s-a dorit optimizarea utilizării spațiilor publice, fluidizarea traficului în zonele aglomerate, dar și creșterea accesibilității pentru cetățeni, printr-o distribuție mai echilibrată a locurilor de parcare.

Prin aprobarea proiectului, a încetat regimul de parcare cu plată pentru respectivele parcări.

