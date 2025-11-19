Adăposturile civile din Ploiești sunt puține și necesită lucrări de reparații

Primăria Ploiești are în administrare 94 de adăposturi publice de protecție civilă, cu o capacitate maximă de adăpostire a 13.880 persoane. Adăposturile sunt situate în subsolurile unor blocuri construite în anii 1970 – 1975 și nu mai respectă actualele norme tehnice de proiectare, execuție și autorizare. La nivelul județului, capacitatea de adăpostire a populației este de 2,77% (19.236 de persoane).

La nivel național, adăposturile civile sunt puține și insalubre. Situația se regăsește și la Ploiești, unde adăposturile civile nu mai respectă actualele norme tehnice de proiectare, execuție și autorizare, potrivit Primăriei Ploiești.

În plus, adăposturile civile au nevoie de lucrări de reparații și de dotarea cu sisteme de hidroventilație și filtre de protecție.

Câte adăposturi civile are Ploieștiul

Numărul de adăposturi civile din Ploiești este extrem de mic, raportat la populația orașului. Capacitatea maximă de adăpostire la nivelul municipiului este de 17.263 de persoane, în condițiile în care populația județului, conform recensământului din 2021, depășește 180.500 persoane.

„În administrarea Primăriei Municipiului Ploiești se află 94 de adăposturi publice de protecție civilă, ce au o capacitate maximă de adăpostire a 13.880 persoane.

Adăposturile private de protecție civilă la instituții publice și operatori economici sunt în număr de 35 la nivelul municipiului nostru, având o capacitate maximă de adăpostire a 3.383 persoane.

Din acest total, 112 adăposturi sunt funcționale, iar alte 17 sunt nefuncționale”, a precizat Primăria Ploiești la solicitarea Observatorulph.ro.

Adăposturi civile, traversate de conducte

Primăria Ploiești recunonoaște că adăposturile civile au nevoie de lucrări de reparații, dar și de dotări cu filtre de protecție și sisteme de hidroventilație.

„Adăposturile funcționale pot fi ocupate pentru protecția populației de efectele aeriene, dar pentru aducerea lor în stare completă de operativitate mai sunt necesare lucrări de reparații (zugrăvire, vopsit componente metalice, reparații la instalațiile electrice/sanitare și de hidroventilație, dotarea cu filtre de protecție)”, se arată în răspunsul Primăriei Ploiești

Grav este că adăposturile publice sunt situate în subsolurile unor blocuri din anii 1970 – 1975 și nu mai respectă actualele norme tehnice de proiectare, execuție și autorizare.

„Menționăm faptul că, adăposturile publice de protecție civilă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești se află situate la subsolurile unor blocuri construite în perioada 1970 -1975, iar aceste adăposturi nu mai respectă actualele norme tehnice de proiectare, execuție și autorizare, mai ales că spațiile de adăpostire sunt traversate de conducte ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare ale blocurilor respective”, precizează Primăria Ploiești.

Sumele alocate, în 2025, pentru lucrări de reparații

Dată fiind situația adăposturilor civile, în 2025, din bugetul local au fost alocați 134.653 lei, pentru lucrări de reparații și igienizare.

„Fondurile alocate din bugetul local pentru lucrări de reparații și igienizare adăposturi, în anul 2025, au fost în cuantum de 134.653 lei de care au beneficiat 3 adăposturi de protecție civilă.

În anii 2023 – 2024, din bugetul local al Municipiului Ploiești s-a cheltuit suma de 391.671 lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparații și igienizare în 13 adăposturi publice de protecție civilă”, a precizat Primăria Ploiești.

Localitățile din Prahova unde sunt adăposturi civile

La nivel național, capacitatea de adăpostire a populației în caz de atac aerian este de 3,21%, conform unui audit efectuat, în aplilie, de Curtea de Conturi. (Detalii AICI)

La nivelul județului Prahova, potrivit acelorași date, doar 19.236 de persoane ar avea loc în adăposturile civile funcționale. Mai exact, este vorba de 2,77% din populația județului.

În Prahova, potrivit datelor prezentate de IGSU, există adăposturi civile în Ploiești, Câmpina, Urlați, Vălenii de Munte, Sinaia, Azuga, Bușteni, Mizil, Plopeni, Băicoi, Breaza, Boldești Scăeni, Ariceștii Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Ceptura, Cocorăștii Colț, Dumbrava, Păulești, Predeal – Sărari și Târgșoru Vechi.

Răspunsul Primăriei Ploiești privind adăposturile civile