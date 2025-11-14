Lista blocurilor care vor fi reabilitate cu finanțare europeană la Ploiești

La aproape 10 ani distanță după demararea procedurilor de reabilitare termică a blocurilor din Ploiești, s-a reușit atragerea de finanțare europeană pentru încă două noi loturi. Aleșii locali au aprobat, joi, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru anveloparea blocurilor, precum și actualizarea documentațiilor pentru construirea sălii de sport de la Liceul Tehnologic Toma Socolescu.

În urmă cu aproape 10 ani, municipalitatea ploieșteană anunța că va demara procedura pentru reabilitarea termică a 120 de blocuri din Ploiești (Detalii AICI).

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joi, actualizarea indicatorilor economici pentru o parte dintre blocurile care se regăseau pe lista din 2016, respectiv pentru Loturile 3 și 4.

Blocurile care vor fi reabilitate cu finanțare europeană

Lotul 3

Blocul 11 D – strada Constantin Brezeanu

Blocul 11 B1 și 11 B2 – Piața Mihai Viteazul

Lotul 4

Bloc 23 B – strada Constantin Brezeanu

Bloc 26 F – Bulevardul Republicii

Bloc 28 E – Bulevardul Republicii

Bloc 34 A1 – strada Gheorghe Doja

Finanțare europeană pentru reabilitarea blocurilor

Potrivit proiectelor aprobate, joi, de aleșii locali, valoarea totală pentru Lotul 3 de blocuri este de 15.462.497,88 lei (inclusiv TVA), din care 15.196.519,04 lei reprezintă cheltuieli eligibile.

Contribuția proprie a proiectului este în cuantum de 569.909,22 lei (inclusiv TVA), din care cheltuielile neeligibile se cifrează la 265.978,84 lei inclusiv TVA, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este de 303.930,38 lei inclusiv TVA.

Pentru Lotul 4 de blocuri valoarea totală a proiectului este în cuantum de 16.552.244,88 lei (inclusiv TVA), din care 16.207.947,74 lei reprezintă cheltuieli eligibile. În acest caz, contribuția proprie este de 668.456,13 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile în cuantum de 344.297,14 lei inclusiv TVA și contribuția de 2% de 324.158,99 lei, TVA inclus”.

Sală de sport la Liceul Tehnologic Toma Socolescu

Aleșii locali au aprobat, joi, și actualizarea documentațiilor pentru construirea, cu fonduri europene, a unei săli de sport la Liceul Tehnologic Toma Socolescu.

Valoarea totală a proiectului, în acest caz, este de 4.603.472,41 lei (cu TVA) din care 4.421.596,06 lei reprezintă cheltuieli eligibile și 181.876,35 lei vor fi cheltuieli neeligibile, suportate de municipalitate.

Contribuția proprie în proiect este în cuantum de 270.308,29 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este de 88.431,94 lei inclusiv TVA.

În timpul ședinței Consiliului Local Ploiești, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a explicat că „după aprobarea finanțării europene intrăm în contractarea banilor europeni pentru Liceul Toma Socolescu – sală de sport, respectiv reabilitarea termică energetică pentru două loturi de blocuri”.