Sunteți de acord cu interzicerea vânzării de petarde în Ploiești? Sondaj

La propunerea primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), consilierii locali au votat un proiect privind interzicerea comercializării petardelor pe domeniul public și privat din Ploiești.

- Publicitate -

Practic, începând din acest an, cel puțin teoretic, în Ploiești nu vor mai fi permise tarabele cu petarde considerate periculoase.

Potrivit hotărârii de consiliu local, Poliția Locală Ploiești va pune în aplicarea noua dispoziție.

- Publicitate -

În acest context, Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj online. Puteți răspunde la întrebarea Sunteți de acord cu interzicerea vânzării de petarde în Ploiești? cu una din opțiunile de mai jos: