- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Sunteți de acord cu interzicerea vânzării de petarde în Ploiești? Sondaj

Marius Nica
Autor: Marius Nica
tarabe petarde

La propunerea primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), consilierii locali au votat un proiect privind interzicerea comercializării petardelor pe domeniul public și privat din Ploiești. 

- Publicitate -

Practic, începând din acest an, cel puțin teoretic, în Ploiești nu vor mai fi permise tarabele cu petarde considerate periculoase.

Potrivit hotărârii de consiliu local, Poliția Locală Ploiești va pune în aplicarea noua dispoziție.

- Publicitate -

În acest context, Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj online. Puteți răspunde la întrebarea Sunteți de acord cu interzicerea vânzării de petarde în Ploiești? cu una din opțiunile de mai jos:

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...

Rolul Președintelui este de a fi arbitru, nu jucător

Mihai Apostolache Mihai Apostolache -
Statutul de Președinte al României nu este o simplă...

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -