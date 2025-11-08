Cum pot obține tinerii specialiști locuințe închiriate la Ploiești

Tinerii specialiști pot beneficia de repartizarea unei locuințe destinată închirierii la Ploiești. Criteriile de acces și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuințele necontractate construite de ANL, prin credit ipotecar, au fost aprobate în septembrie 2024.

Hotărârea Consiliului Local Ploiești, aprobată în septembrie 2024, a vizat stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru specialiști.

La acea dată, accentul a fost pus pentru acordarea de locuințe destinate închirierii pentru specialiștii din învățământ și sănătate.

Criterii de acces la o locuință

Potrivit actului normativ, titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri trebuie să îndeplinească anumite criterii de acces:

să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii

să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani

titularul cererii și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane în întreținere să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și /sau să nu fie beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Ploiești

Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Ploiești

Criterii de ierarhizare pentru stabilirea punctajului

Situația locativă

Chiriaș în spațiul din fondul locativ privat – 10 puncte

Tolerat în spațiu – 7 puncte

Suprafața locuibilă deținută mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv – 5 puncte

Mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv – 7 puncte

8 mp și până la 12 mp inclusiv – 9 puncte

Mai mică de 8 mp – 10 puncte

Stare civilă

Căsătorit – 10 puncte

Necăsătorit – 8 puncte

Număr de persoane în întreținere

În funcție de numărul de copii – 2 – 5 puncte , cu peste 4 copii – 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

Alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte

Starea de sănătate

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus – 2 puncte

Vechimea solicitării cererii

Până la un an – 1 punct

Între 1 și 2 ani – 3 puncte

Între 2 și 3 ani – 6 puncte

Între 3 și 4 ani – 9 puncte

Pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte

Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

Fără studii și fără pregătire profesională – 5 puncte

Cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă – 8 puncte

Cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau specializare la locul de muncă – 10 puncte

Cu pregătire profesională prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată – 13 puncte

Cu studii superioare – 15 puncte

Situații locative sociale deosebite

Tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15 puncte

Tineri care au adoptat sau adoptă copii – 10 puncte

Tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte

Venitul mediu net lunar/membru de familie

Mai mic decât salariul minim pe economie – 15 puncte

Între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie – 10 puncte

Criterii specificice – Criterii de acces la locuințe

În cazul locuințelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști se pot propune și adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriu – cadru

Solicitantul să fie specialist din domeniile – învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorități judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor

Solicitantul să își desfășoare activitatea într-o unitate din domeniile enumerate mai sus, pe raza municipiului Ploiești

Distanța între localitatea de domiciliu și municipiul Ploiești

Între 50 – 100 km – 5 puncte

Între 100,1km și 200 km – 7 puncte

Între 200,1 km și 300 km – 9 puncte

Peste 300,1 km – 10 puncte

Domeniul profesional și specializarea

Sănătate

Medic specialist/farmacist specialist – 10 puncte

Medic primar /farmacist primar – 9 puncte

Asistent – 5 puncte

Învățământ

Profesor – 5 puncte

Învățător – 4 puncte

Apărare națională, ordine publică, siguranță națională

Ofițer – 3 puncte

Subofițer – 2 puncte

Autorități judecătorești – 2 puncte

Administrația națională a penitenciarelor

Ofițer – 2 puncte

Subofițer – 1 punct

Acte necesare la depunerea cererii

Declarație/declarații autentificată/autentificate la un notar public

titularul cererii și, după caz, soțul/soția, ceilalți membrii majori din familia acestuia precum și persoanele minore din cadrul familiei că nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiarii unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate administrativ – teritoriale sau a unei unități în care își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești

declarațiile date la notar, de către titularul cererii și ceilalți membrii majori din cadrul familiei acestuia se vor da în nume propriu sau numai în baza unei împuterniciri notariale de reprezentare, cu excepția celor date de părinți pentru copiii minori

Adeverință de salariat eliberată de unitatea angajatoare din care să rezulte domeniul profesional și specializarea, respectiv că solicitantul este specialist în domeniul învățământ, sănătate, specialist din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, al autorității judecătorești și al administrației naționale a penitenciarelor, în condițiile legii și își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești.

Documente de venit pentru fiecare membru al familiei titularului cererii (minor și major) din care să reiasă veniturile nete pe ultimele 12 luni emise de către angajator și /sau de alte entități competente

Copiile documentelor care atestă dreptul de folosire legală a spațiului unde titularul cererii și familia acestuia locuiesc (contract de închiriere, certificate de moștenitor, contract de comodat) și/sau ale releveelor (planurilor) spațiului din care să reiasă suprafața locuinbilă a locuinței sau suprafața utilă/ construită

Copiile actelor de identitate ale titularului cererii, membrilor familiei acestuia și ale persoanelor care locuiesc în același spațiu locativ dar nu fac parte din familia solicitantului, în care să figureze ca adresă de domiciliu sau de reședință imobilul unde aceștia locuiesc și pentru care s-au depus documentele care atestă dreptul de folosire legală

Copia certificatului de căsătorie

Hotărârile judecătorești prin care se dispune obligația de întreținere unde este cazul