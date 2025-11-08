Cum pot obține tinerii specialiști locuințe închiriate la Ploiești

Tinerii specialiști pot beneficia de repartizarea unei locuințe destinată închirierii la Ploiești. Criteriile de acces și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru locuințele necontractate construite de ANL, prin credit ipotecar, au fost aprobate în septembrie 2024.
Hotărârea Consiliului Local Ploiești, aprobată în septembrie 2024, a vizat stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru specialiști.
La acea dată, accentul a fost pus pentru acordarea de locuințe destinate închirierii pentru specialiștii din învățământ și sănătate.
Criterii de acces la o locuință
Potrivit actului normativ, titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri trebuie să îndeplinească anumite criterii de acces:
- să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii
- să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani
- titularul cererii și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane în întreținere să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și /sau să nu fie beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Ploiești
- Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Ploiești
Criterii de ierarhizare pentru stabilirea punctajului
Situația locativă
- Chiriaș în spațiul din fondul locativ privat – 10 puncte
- Tolerat în spațiu – 7 puncte
- Suprafața locuibilă deținută mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv – 5 puncte
- Mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv – 7 puncte
- 8 mp și până la 12 mp inclusiv – 9 puncte
- Mai mică de 8 mp – 10 puncte
Stare civilă
- Căsătorit – 10 puncte
- Necăsătorit – 8 puncte
- Număr de persoane în întreținere
- În funcție de numărul de copii – 2 – 5 puncte , cu peste 4 copii – 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
- Alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte
Starea de sănătate
- Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus – 2 puncte
Vechimea solicitării cererii
- Până la un an – 1 punct
- Între 1 și 2 ani – 3 puncte
- Între 2 și 3 ani – 6 puncte
- Între 3 și 4 ani – 9 puncte
- Pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte
Nivelul de studii și/sau pregătire profesională
- Fără studii și fără pregătire profesională – 5 puncte
- Cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă – 8 puncte
- Cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau specializare la locul de muncă – 10 puncte
- Cu pregătire profesională prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată – 13 puncte
- Cu studii superioare – 15 puncte
Situații locative sociale deosebite
- Tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15 puncte
- Tineri care au adoptat sau adoptă copii – 10 puncte
- Tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte
Venitul mediu net lunar/membru de familie
- Mai mic decât salariul minim pe economie – 15 puncte
- Între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie – 10 puncte
Criterii specificice – Criterii de acces la locuințe
În cazul locuințelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști se pot propune și adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriu – cadru
Solicitantul să fie specialist din domeniile – învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorități judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor
Solicitantul să își desfășoare activitatea într-o unitate din domeniile enumerate mai sus, pe raza municipiului Ploiești
Distanța între localitatea de domiciliu și municipiul Ploiești
- Între 50 – 100 km – 5 puncte
- Între 100,1km și 200 km – 7 puncte
- Între 200,1 km și 300 km – 9 puncte
- Peste 300,1 km – 10 puncte
- Domeniul profesional și specializarea
Sănătate
- Medic specialist/farmacist specialist – 10 puncte
- Medic primar /farmacist primar – 9 puncte
- Asistent – 5 puncte
Învățământ
- Profesor – 5 puncte
- Învățător – 4 puncte
Apărare națională, ordine publică, siguranță națională
- Ofițer – 3 puncte
- Subofițer – 2 puncte
Autorități judecătorești – 2 puncte
Administrația națională a penitenciarelor
- Ofițer – 2 puncte
- Subofițer – 1 punct
Acte necesare la depunerea cererii
- Declarație/declarații autentificată/autentificate la un notar public
- titularul cererii și, după caz, soțul/soția, ceilalți membrii majori din familia acestuia precum și persoanele minore din cadrul familiei că nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiarii unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate administrativ – teritoriale sau a unei unități în care își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești
- declarațiile date la notar, de către titularul cererii și ceilalți membrii majori din cadrul familiei acestuia se vor da în nume propriu sau numai în baza unei împuterniciri notariale de reprezentare, cu excepția celor date de părinți pentru copiii minori
- Adeverință de salariat eliberată de unitatea angajatoare din care să rezulte domeniul profesional și specializarea, respectiv că solicitantul este specialist în domeniul învățământ, sănătate, specialist din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, al autorității judecătorești și al administrației naționale a penitenciarelor, în condițiile legii și își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești.
- Documente de venit pentru fiecare membru al familiei titularului cererii (minor și major) din care să reiasă veniturile nete pe ultimele 12 luni emise de către angajator și /sau de alte entități competente
- Copiile documentelor care atestă dreptul de folosire legală a spațiului unde titularul cererii și familia acestuia locuiesc (contract de închiriere, certificate de moștenitor, contract de comodat) și/sau ale releveelor (planurilor) spațiului din care să reiasă suprafața locuinbilă a locuinței sau suprafața utilă/ construită
- Copiile actelor de identitate ale titularului cererii, membrilor familiei acestuia și ale persoanelor care locuiesc în același spațiu locativ dar nu fac parte din familia solicitantului, în care să figureze ca adresă de domiciliu sau de reședință imobilul unde aceștia locuiesc și pentru care s-au depus documentele care atestă dreptul de folosire legală
- Copia certificatului de căsătorie
- Hotărârile judecătorești prin care se dispune obligația de întreținere unde este cazul
- Certificatul medical eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul acestei instituții din care să rezulte că bolnavul respectiv suferă de o ofecțiune prevăzută de OUG 40/1999 pentru care are dreptul la o cameră în plus sau certificatul de încadrare în grad de handicap cu drept de însoțitor, dacă este cazul
- Copia legalizată de un notar public de pe actul de studii care atestă ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii
- Adeverința din care să rezulte proveniența dintr-o casă de ocrotire socială (dacă este cazul)
- Copii de pe documente care atestă efectuarea adopției sau dovada depunerii dosarului pentru adopție la instituțiile competente și pentru care așteaptă decizia referitoare la adopție (dacă este cazul)
- Copiile judecătorești de evacuare dintr-o casă naționalizată și ale actelor încheiate în baza acesteia (unde este cazul).