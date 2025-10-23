Trasee TCE deviate, sâmbătă, la Gara de Sud, de Ziua Armatei

Ziua Armatei Române va fi marcată, sâmbătă, la Monomentul Vânătorilor din zona Gării de Sud din Ploiești. Traseele TCE vor circula pe rută ocolitoare pe tronsonul cuprins între Statuia Radu Stanian – Gara de Sud.

Primăria Ploiești a anunțat reorganizarea transportului public local, sâmbătă, în intervalul orar 09.40 – 10.45, ca urmare a manifestărilor organizate la Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud.

Rută ocolitoare pentru tronsonul Statuia Radu Stanian – Gara de Sud

Traseele cu parcurs pe Bulevardul Independenței vor circula cu rută ocolitoare între statuia Radu Stanian și Gara de Sud.

pe strada Bobâlna, la sensul spre Sud, unde vor efectua stațiile Pelican, Liceul de Muzică, respectiv,

pe strada Democrației, la sensul de deplasare dinspre Sud spre Centru, unde se vor efectua stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Cum vor circula traseele TCE Ploiești

Troleibuzele din traseele 44 și 202 vor fi scurtate la Hale Coreco. Legătura între Centru și Gara de Sud se va face cu celelalte trasee cu parcurs în zonă.

La traseele 1 și 30, la sensul spre Centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud – după stația Rulmenți Grei, următoarea stație va fi 13 Decembrie/ Democrației.

Traseul 401(la sensul spre Centru) din stația Rulmenți Grei se va urca podul și se va intra la Prahova Value Centre, prin coborâre pe breteaua de acces, fără intrare în Gara de Sud.

Traseul 32, la sensul spre Centru: autobuzele nu vor mai intra la Gara Sud; după stația Pleiades, următoarea stație va fi13 Decembrie/ Democrației.

Traseul 2: la sensul Gara de Vest – Prahova Value Centre se va circula pe str. Bobâlna, unde se vor efectua stațiile Pelican și Liceul de Muzică.

”La sensul Prahova Value Centre – Gara de Vest nu se va mai intra la Gara Sud și se va circula direct pe str. Democrației.

După stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie din str. Democrației, apoi Covurlui și Muzeul de Istorie. Călătorii din zona Gara de Sud care doresc să ajungă în zona Centru / Vest vor folosi stația Gara de Sud (din fața Gării).

În acest scop, călătorii rămân în autobuzul care intră la Prahova Value Centre și apoi continuă circulația pe str. Democrației”, a anunțat Primăria Ploiești.

Traseul 444 va circula doar până la Bariera București.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar cât și rutele ocolitoare specificate pot fi modificate.