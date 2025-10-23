Bloc ANL, recepționat la Breaza. Lista locuințelor ANL din Prahova

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a efectuat recepția la un nou bloc de locuințe pentru tineri, la Breaza. În Prahova, potrivit Ministerului Dezvoltării, până la această dată, au fost date în folosință 855 de unități locative.

- Publicitate -

Blocul ANL a fost construit în amplasamentul din strada Griviței nr. 9 bis, pe un regim de înălţime Sth+P+2E (subsol tehnic+parter+2 etaje).

Imobilul are 18 apartamente cu două camere, iar potrivit Ministerului Dezvoltării, valoarea investiției a fost de 7.338.965,47 de lei (inclusiv TVA).

- Publicitate -

„Zilele trecute, împreună cu reprezentanții ANL, ISC, ai constructorului și dirigintelui de șantier a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor blocului ANL, investiție prin care 18 familii de tineri brezeni vor beneficia de o locuință nouă, investiția fiind realizată prin fonduri de la bugetul de stat și din bugetul local.

Ca un scurt istoric, acest proiect de investiții a fost demarat în anul 2009 (depunerea cererii de finanțare), însă lucrările efective au fost demarate în anul 2022, finalizate în anul 2024, iar acum închidem ultima etapă procedurală a finalizării etapelor legale”,

În scurt timp, până cel mai târziu la finele acestui an, toate locuințele vor fi repartizate”, a anunțat Bogdan Novac (PNL), primarul orașului Breaza.

- Publicitate -

Contactat telefonic, edilul localității a susținut că pentru repartizarea locuințelor, prin hotărâre de Consiliu Local, va fi stabilită componența comisiei de analizare a cererilor.

„Comisia va analiza cererile în ședință publică la care vor fi invitați să participe toți cei care au formulat cereri, iar punctajul va fi calculat în prezența solicitanților”, a precizat Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

Unde au fost construite locuințe ANL în Prahova

Programul ANL, pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a fost lansat în 2001.

- Publicitate -

În Prahova, potrivit Ministerului Dezvoltării, până la această dată, au fost date în folosință 855 de unități locative.

Ploieşti – 402 locuințe

Câmpina – 80 locuințe,

Buşteni – 51 locuințe,

Vălenii de Munte – 103 locuințe,

Sinaia – 168 locuințe,

Azuga – 29 locuințe

Păulești – 22 locuințe

Cum pot fi achiziționate locuințele ANL

Locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate de chiriași, după o perioadă de închiriere de minimum un an, potrivit Ministerului Dezvoltării.

Achiziționarea se poate realiza prin achitarea de rate lunare egale către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.