Skatepark la Parcul Municipal Vest din Ploiești

Primăria Ploiești a organizat, miercuri, o nouă consultare publică pentru realizarea, la Parcul Municipal Vest, a unui proiect dedicat comunității locale de skateri, rolleri și rideri BMX. Investiția ar urma să fie realizată, în 2026, din buget local, dar și din sponsorizări.

Pasionații de skateboarding, roller și BMX vor avea, în 2026, o zonă special amenajată la Parcul Municipal Vest.

Special pentru derularea proiectului a existat o primă etapă de consultări online. Aproape 500 de persoane au completat chestionarele, în baza pe baza răspunsurilor primite a fost creionat un prim proiect.

O a doua etapă de consultări a avut loc, miercuri, la Primăria Ploiești, iar la consultări au participat pasionații de skateboarding, roller și BMX.

În baza noilor consultări ar urma să fie definitivat proiectulcare include mai multe amenajări, cu rampe modulare, zone unde să-ți testezi limitele, dar și zone de relaxare.

„Este o grămadă de spațiu în Parcul Municipal Vest. Zona este puțin folosită. Este destul de goală, destul de aridă. Sunt probleme care sunt cunoscute de toată lumea, începând de la lipsa umbrei în parc, până la lipsa canalizării și a apei curente.

E clar că trebuie să dăm viață acestui parc care are potețial, dar care are foarte multe probleme și o reabilitare totală ar costa, probabil, zeci de milioane de euro. Ca atare trebuie să concepem mici intervenții”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, declarația completă despre viitorul proiect de la Parcul Municipal Vest