Lista primăriilor din Prahova care au primit finanțare pentru lucrări

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat că a virat o nouă tranșă de fonduri pentru localitățile care au lucrări în derulare prin programul Anghel Saligny. Observatorulph.ro prezintă lista localităților din Prahova care au beneficiat de finanțare, în luna octombrie, pentru lucrări derulate prin programe naționale.

În multe localități din Prahova anumite lucrări derulate cu finanțare de la bugetul de stat au fost oprite, ca urmare a măsurilor fiscal – bugetare impuse la nivel național. În cele mai multe cazuri vorbim de lucrări cu un grad de execuție sub 30%. (Detalii AICI).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat, ieri, că a virat suma de 2.533.618.617,71 de lei, în vederea decontării a 1.304 lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Este vorba de decontarea facturilor depuse până la data de 18 iulie 2025 inclusiv, indiferent de domeniul de implementare.

Singura localitate din Prahova care figurează pe lista MDLPAT este Albești Paleologu, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze, suma solicitată fiind de 863.792,49 lei. Termenul de finalizare al lucrării este 21.06.2026.

Lista localităților care au primit fonduri în octombrie, prin PNRR

În octombrie au primit finanțare, prin PNRR, 13 localități din Prahova.

Câmpina – 36.509,66 lei

Breaza – 2.363,14 lei

Bușteni – 118.999,96 lei

Drăgănești – 218.949,58 lei

Băicoi – 860.639,73 lei

Mizil – 189.376,72 lei

Comarnic – 153.499,74 lei

Comarnic – 275.449,40 lei

Bănești – 695.799,45 lei

Baba ANA – 105.132,01 lei

Baba Ana – 304.901,09 lei