Avarie de curent electric în zona de sud a Ploieștiului

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Avaria de curent electric a avut loc miercuri noapte, la ora 23.30, în zona de sud din Ploiești.

Potrivit site-ului Distribuție Energie Electrica România (DEER) avaria s-a produs, miercuri, la ora 23.30, în zona de sud a Ploieștiului, fiind afectați abonații care au domiciliul pe străzile Lupeni și Democrației.

„Nu există curent electric nici pe strada Cavalului. S-a oprit curentul de aproape o jumătate de oră”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

„Nici pe strada Alexandru Glinka și Spătari nu este curent electric. Sperăm să se rezolve cât mai repede”, a semnalat un alt cititor al Observatorulph.ro.

Dispeceratul Primăriei Ploiești a confirmat faptul că există o avarie în zona de sud a orașului, precizând că echipele operative s-au deplasat pe teren pentru remedierea situației.

Termenul de remediere al avariei este momentan indisponibil, potrivit site-ului DEER.

