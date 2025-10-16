Primării din Prahova, fără bani de luminițe pentru Crăciun

Primarii din Prahova nu se înghesuie, în acest an, să monteze luminițe și să organizeze Târguri de Crăciun. Reducerea cheltuielilor, dispusă la nivel național, interzice achiziționarea, până la finele anului, de bunuri și servicii.

Ordonanța intrată în vigoare la începul lunii octombrie restricționează cheltuielile pentru bunuri și servicii.

Restricții nu sunt doar la organizarea de evenimente. Achizițiile sunt blocate și când vine vorba de iluminatul public ornamental și evenimente.

În plus, spun unii primari, chiar dacă nu existau astfel de restricții, nu existau bani pentru luminițele de Crăciun.

Târg de Crăciun și luminițe la Ploiești

Printre puținele localități din Prahova unde va fi organizat Târg de Crăciun și unde deja a început montarea de luminițe este municipiul Ploiești.

Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public aflat în vigoare la Ploiești, încheiat între municipalitatre și operatorul Luxten, prevede inclusiv servicii de iluminat public ornamental.

Cât privește Târgul de Crăciun, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că acesta va avea loc, în baza unui parteneriat încheiat cu Consiliul Județean Prahova. (Detalii AICI).

La Bucov vor fi luminițele de anul trecut

La Bucov, primarul comunei, Ion Savu (PNL), susține că pentru iluminatul ornamental va fi folosită instalația de anul trecut.

„Noi ne vom descurca cu iluminatul public ornamental. Folosim instalația de iluminat public ornamental de anul trecut, care va fi montată pe străzile laterale, având în vedere că pe DN1B este trafic greu.

Pe parte de evenimente, le vom organiza pe plan local. Ordonanța limitează achiziția de bunuri și servicii și de evenimente”, a explicat primarul comunei Bucov.

Iluminat public ornamental, la Breaza

Primarul din Breaza, Bogdan Novac (PNL), susține că va exista iluminat public ornamental de sărbători în localitate, dar nu vor fi implicate costuri.

„Având în vedere contextul dificil am zis să nu implicăm costuri. Din punctul meu de vedere, chiar dacă nu exista Ordonanța, tot ar fi existat reduceri de cheltuieli.

Vom avea iluminat public ornamental, la fel ca în anii trecuți”, a precizat Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

La Lipănești este prioritar iluminatul public

Primarul din Lipănești, Robert Nica (PNL) susține că prioritar este iluminatul public din comun.

„Legea ne constrânge să renunțăm la achiziții pe capitolul bunuri și servicii unde se încadrează și achizițiile de birotică, iluminatul de sărbători și evenimentele.

Eu am preferat să investim pentru iluminatul public. Avem în derulare cel de-al cincilea proiect pe iluminatul public care presupune schimbarea lămpilor vechi (30 de bucăți) și extinderea iluminatului cu alte 200 de puncte luminoase”, a precizat Robert Nica, primarul comunei Lipănești.