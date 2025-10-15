A început montarea luminițelor de Crăciun la Ploiești

La Ploiești a început montarea luminițelor de Crăciun. La fel ca anul trecut, va exista iluminatul public de sărbători pe mai multe artere de circulație din municipiu nu doar zona centrală a orașului.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a anunțat, miercuri, că la nivelul municipiului a început operațiunea de montare a instalațiilor de iluminat public ornamental.

Edilul Ploieștiului a dat asigurări că Ploieștiul va avea iluminat public ornamental, dar și Târg de Crăciun în acest an.

„Instalarea instalațiilor de Crăciun a început deja în Ploiești. În ceea ce privește sărbătorilor de iarnă, va avea loc Târgul de Crăciun în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Fiecare va contribui funanciar, puținele resurse financiare pe care le avem să le punem împreună să iasă mai frumos decât anul trecut”, a precizat Mihai Polițeanu.

Astfel de lucrări pentru instalarea de luminițe au loc în acest moment, potrivit directorului tehnic al RASP Ploiești, Vasile Ionescu, în zona de Nord și pe Șoseaua Vestului din Ploiești.

Cert este că, în ciuda măsurilor fiscal – bugetare de la nivel național, Ploieștiul nu va fi afectat când vine vorba de iluminatul public ornamental

Totul este posibil în condițiile în care contractul pentru iluminatul public, încheiat cu operatorul Luxten, include și componenta de iluminat public ornamental.