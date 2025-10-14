Taxi fără numere, abandonat la Ploiești. Cum a fost identificat proprietarul

Un taxi abandonat de multă vreme într-o parcare din zona centrală din Ploiești a fost ridicat, marți, de angajații SGU Ploiești. Chiar dacă autoturismul nu avea numere de înmatriculare, proprietarul a fost identificat.

Autoturismul taxi era abandonat de mai multă vreme în parcarea Hotelului Prahova. Chiar dacă nu avea numere de înmatriculare, într-un final, angajații SGU au reușit identificarea proprietarului.

Taxi fără numere de înmatriculare, abandonat în parcare

„Deși lipsa numerelor de înmatriculare a îngreunat procesul de identificare, colegii noștri au reușit să finalizeze cu succes ridicarea unui taxi abandonat, aflat de mai mult timp pe domeniul public.

Vehiculul se afla în parcarea Hotelului Prahova și genera disconfort vizual, dar și potențiale riscuri pentru siguranța și fluiditatea traficului pietonal din zonă”, a precizat SGU Ploiești.

Cum poate fi identificat proprietarul unui autoturism abandonat

Chiar și în cazul în care autoturism abandonat nu are numere de înmatriculare există, posibilitatea de identificare a proprietarului.

„Proprietarul unui autoturism abandonat poate fi identificat chiar dacă vehiculul nu are plăcuțele de înmatriculare, în colaborare cu Poliția Locală și Poliția Națională. Pe lângă numerele de înmatriculare, autoturismele au și alte serii menționate.

În plus, pot fi emise dispoziții de ridicare ale autoturismelor fără numere de înmatriculare, după parcurgerea tuturor procedurilor, respectiv prin afisarea, la loc vizibil, a somațiilor”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești

Cât te costă să recuperezi mașina abandonată

Pentru recuperarea autoturismului abandonat, proprietarul va trebui să achite, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local, tariful de inventariere de 100 de lei cu TVA/vehicul.

La acest tarif se adaugă tariful de depozitare în parcul auto de 13 lei cu TVA/zi/vehicul. În cazul în care proprietarii nu vor solicita recuperarea mașinilor abandonate și ridicate acestea vor fi valorificate, în urma dezmembrării.