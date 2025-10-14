Se scumpește deszăpezirea la Ploiești

Primăria Ploiești va plăti mai mult pentru salubrizarea și deszăpezirea orașului. Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Ploiești, prevede majorarea tarifelor.

Proiectul de hotărâre a fost publicat, marți, în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei, pe secțiunea transparență decizională.

Potrivit proiectului de hotărâre tarifele pentru salubrizarea orașului și pentru deszăpezire vor fi majorate.

Tarife propuse pentru activitățile de curățenie căi publice

Astfel, pentru activitatea de măturat manual al carosabilului, trotuarelor, străzilor, aleilor, parcărilor și zonelor de agrement tariful propus este de 38,18 lei/1000 mp, fără TVA, față de 32,71 lei/1000 mp fără TVA.

Pentru măturatul mecanizat al carosabilului tariful propus este de 17,33 lei/1000 mp fără TVA față de 14,86 lei/1000 mp.

Pentru măturatul mecanizat al trotoarelor străzilor și platourilor asfaltate tariful propus este de 34,47 lei/1.000 mp fără TVA față de 29,61 lei/1.000 mp fără TVA.

Cât va costa amplasarea unui coș de gunoi la Ploiești

Tarifele propuse sunt mai mari și pentru montarea de coșuri stradale din PVC amplasate pe stâlpi, respectiv de la 111,04 lei/bucată fără TVA la 129,57 lei/bucată fără TVA.

Tarifele vor fi majorate și pentru coșurile stradale din metal/beton amplasate pe sol. Astfel un singur coș va costa 660,50 lei/bucată fără TVA față de 565,93 lei fără TVA.

Tarife mai mari pentru deszăpezire la Ploiești

La capitolul deszăpezire, proiectului de hotărâre prevede, pentru curățatul manual al zăpezii, un tarif de 842,43 lei/1000 mp fără TVA, față de 721,75 lei/1000 mp fără TVA.

Cutățatul manual al gheții, conform aceluiași proiect, ar urma să coste 1.009,39 lei/1.000 mp, fără TVA, față de 864,79 lei/1.000 mp fără TVA.

Propunerea vizează creșterea tarifelor și pentru curătatul zăpezii cu lamă și împrăștiatul materialului antiderapant de la 46,20 lei/1.000 mp fără TVA la 53,83 lei/1.000 mp fără TVA.

Tarife mai mari sunt propuse și pentru încărcatul zăpezii și gheții de pe carosabil cu utilaje speciale cu freze și benzi transportoare și descărcarea directă în autocamioane. Astfel, tariful crește de la 47,97 lei/tonă fără TVA la 55,81 lei/tonă fără TVA.

Propunerea este motivată de operatorul de salubrizare prin faptul că tarifele trebuie actualizate cu indicele prețurilor de consum de 116,72% pentru perioada mai 2023 – august 2025.