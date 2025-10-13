Primării din Prahova, amenințate că vor fi date în judecată de constructori neplătiți

La doar o lună distanță de la primele măsuri fiscal – bugetare luate de Guvern, cu privire la sistarea unor lucrări executate prin programe naționale și prioritizarea acestora, au apărut primele efecte. Consecințele sunt îngrijorătoare și chiar dureroase. La Salcia, după sistarea lucrărilor, constructorul a anunțat că va da în judecată Primăria pentru neplata facturilor.

Sistarea lucrărilor derulate prin programe naționale, PNRR, Anghel Saligny sau derulate de Compania Națională de Investiții, nu a ocolit Prahova.

Mai mult au apărut și efecte ca urmare a unor astfel de măsuri decise la nivel național, cu scopul de a reduce cheltuielile.

Primăria Salcia amenințată că va fi dată în judecată

La Salcia a fost sistată, în august, lucrarea de alimentare cu apă derulată prin programul Anghel Saligny.

„Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în aprilie, iar în momentul sistării deja era executată lucrarea în proporție de 18%. Constructorul ne-a trimis două facturi cam la acea dată la care Ministerul Dezvoltării ne anunța de sistarea lucrărilor.

Am fost informați de constructor că ne va da în judecată pentru neplata facturilor. Constructorul a efectuat plăți pentru achiziționarea de materiale, a plătit angajații pentru efectuare lucrării și în plus a fost obligat să plătească în avans TVA-ul deși nu a încasat banii pe facturi.

Este o situație dificilă, pentru că nici nouă nu ni s-a mai spus dacă vor fi reluate sau nu aceste lucrări.

Acum avem țevi lăsate prin comună, gropi făcute și grămezi de pământ pe drumuri”, ne-a precizat Iulian Marin Gherghe (PNL), primarul comunei Salcia.

Lucrăre finalizată în proporție de 97%, sistată de CNI

La Mâneciu au fost sistate două lucrări derulate prin Compania Națională de Investiții. Cine va acoperi costurile destul de mari pentru conservarea lucrărilor? Nimeni nu știe.

„La Mâneciu aveam în derulare două lucrări de investiții derulate prin Compania Națională de Investiții (CNI), însă ambele au fost sistate.

Prima lucrare era la creșă. Stadiul era de 97%. Cea de a doua lucrare, privind construcția unui cămin la Măneciu Ungureni avea ca stadiu 67%. Am primit adresă de la CNI că lucrările au fost sistate.

Am fost surprins când am aflat că aceste lucrări au fost sistate. Practic ni s-a spus că ritmul lucrărilor se diminuează cu 97%. Aceste lucrări trebuie conservate”, a precizat Florin Auraș Dragomir (PNL), primarul comunei Măneciu.

Lucrări sistate la Măgurele

La Măgurele au fost sistate două lucrări privind introducerea canalizării. Prima lucrare era era pe Anghel Saligny, iar cea de a doua pe PNRR.

„Sperăm ca redresarea să aibă loc cât mai rapid astfel încât să putem debloca investițiile mari de care satul românesc chiar are nevoie”, a precizat Vasilică Diaconu (PNL), primarul comunei Măgurele.

Semnal de alarmă din partea constructorilor

Primele semnale cu privire la dificultățile care vor exista în momentul sistării lucrărilor au apărut la finele lunii august.

Într-o adresă transmisă Ministerului de Finanțe, Ministerului Transporturilor și Ministerului Dezvoltării, Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) atenționa cu privire la efectele pachetelor de măsuri fiscale și bugetare anunțate, care vor avea un impact „sever și direct” asupra sectorului de construcții.

FPSC solicita, la acea dată, compensarea tuturor obligațiilor de plată ale operatorilor economici pentru lucrările executate cu obligațiile de plată ale statului în noile condiții în care constructorii nu mai pot plăti în avans contribuțiile pentru sumele neîncasate.

Mai mult, FPSC a cerut „crearea unui mecanism prin care facturile emise pentru lucrările executate în contractele publice să poată fi folosite de operatorii economice în scopul garantării creditelor bancare și a altor proiecte viitoare”.