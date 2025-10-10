Acces blocat în curți, după asfaltare, pe o stradă din Urlați

Asfaltarea străzii Orzoaia din orașul Urlați a venit la pachet cu nemulțumirea celor care locuiesc în zonă. După montarea bordurilor, oamenii s-au trezit că nu mai au acces cu autoturismele în propriile curți. Primarul orașului Urlați, Marian Măchițescu, susține că lucrările nu au fost finalizate, iar după turnarea ultimului strat de asfalt diferența de nivel va fi de 4 cm.

Mai mulți locuitori de pe strada Orzoaia din Urlați reclamă faptul că, după asfaltare, nu mai pot intra cu autoturismele în curți din cauza bordurilor.

„Lucrările au început în urmă cu 2-3 luni, însă, săptămâna trecută, când au fost montate bordurile am constatat că ni s-a blocat accesul cu mașlinile în curți.

Am reclamat situația la Primărie și ni s-a spus că acesta este proiectul. Problema este că nu mai putem ieși/intra cu mașinile în curți.

Strada este îngustă și nu vor exista trotuare”, ne-a semnalat un cititor, care ne-a trimis imagini de la fața locului.

Puși să-și modifice modul de deschidere a porților

Oamenii se plâng și de faptul că reprezentanții Primăriei, veniți la fața locului, le-au transmis că trebuie să-și modifice porțile de la intrarea în gospodărie.

„Ni s-a spus să ne înălțăm porțile singuri, că așa este proiectul de asfaltare și nu poate fi modificat.

Am solicitat să se modifice acest proiect, să lase strada fără borduri, astfel încât să nu mai existe această diferență de nivel”, ne-a spus un alt cetățean.

Primarul orașului Urlați: „Lucrările sunt conform proiectului”

Primarul orașului, Marian Măchițescu (PNL), susține că lucrările respectă întocmai proiectul, iar după turnarea stratului de uzură diferența de nivel va fi de doar 4 centrimetri.

„În acest moment vorbim despre primul strat de asfalt. În momentul în care se va turna cel de-al doilea strat, stratul de uzură, diferența de nivel va fi de 4 cm, astfel încât curțile oamenilor să fie protejate și să nu permită intrarea apei de pe carosabil.

Cei care sunt nemulțumiți trebuie să-și modifice deschiderea porților. Sunt doar câțiva locatari unde deschiderea porții nu se face spre intrarea în proprietate, ci în exterior, pe domeniul public. Conform legii, porțile se deschid în interior, nu pe domeniul public.

Legat de trotuar, strada nu este prevăzută cu trotuar pentru că este foarte îngustă”, a precizat Marian Măchițescu, primarul orașului Urlați.