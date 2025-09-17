Bănci rupte în Parcul Aurora Vest. Reacția SGU Ploiești

Parcul Aurora Vest este un loc de promenadă și relaxare pentru mulți ploieșteni. Unul dintre aceștia reclamă însă că băncile sunt rupte și, de peste o lună de zile, acestea nu pot fi folosite.

Parcul a intrat de ceva vreme în atenția autorităților, care au desfășurat, și desfășoară încă, lucrări de cosmetizare, mai ales pe partea de arbori și material vegetal. O mare parte din băncile de aici au fost deja reparate dar, cu toate acestea, oamenii par a nu avea răbdare până la remedierea tuturor.

„(…) Vreau să ajungă la autoritățile competente, deoarece sezizările prin e-mail ne sunt ignorate de aceștia. Parcul arată așa de mai bine de o lună, efectiv nu ai unde să stai jos în parc pe bancă. Sunt peste 11 bănci rupte și nereparate. Atașez poze cu unele din ele”, ne-a scris o cititoare la redacție.

Contactat de Observatorul Prahovean, Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU Ploiești, a declarat că băncile din Parcul Aurora Veste sunt deja în curs de reparare.

„Am reparat deja 23 de bănci pe axul central al parcului. Celelalte erau în program pentru astăzi, miercuri, 17 septembrie. Însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, am devansat lucrările pentru săptămâna viitoare”, a declarat directorul SGU.

Parcurile din Ploiești au intrat într-un amplu program de reabilitare. Pe rând, se repară sau se înlocuiește mobilierul, se cosmetizează și se dotează locurile de joacă, potrivit reprezentanților SGU Ploiești. Și Parcul Aurora Vest face parte din acest amplu program și, treptat și aici va fi reparat sau înlocuit tot mobilierul.